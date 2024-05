Petletnica se je utopila v jašku, našla naj bi jo soseda

V vasi Stojnci, eni lepših in naprednejših na Ptujskem polju, kjer živi okoli 800 prebivalcev, se je v petek zvečer pripetila huda družinska tragedija. Okoli 22. ure so operativno-komunikacijski center Policijske uprave (PU) Maribor obvestili o nesreči v »okolici Markovcev, v kateri je bil udeležen otrok, ki je padel v jašek«. S helikopterjem so ga odpeljali v bolnišnico, a je kljub trudu zdravstvenega osebja žal umrl. »Mariborski policisti nadaljujemo preiskavo okoliščin, ki so privedle do dogodka,« je v soboto zjutraj javnosti sporočila Anita Kovačič Čelofiga, tiskovna predstavnica PU Maribo...