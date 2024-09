Bolezni žil: najbolj učinkovita je preventiva

Med najpogostejše bolezni žil spada kronična venska insuficienca, pri kateri kri ne teče učinkovito iz nog proti srcu, kar povzroči otekanje, bolečine in občutek teže v nogah. Krčne žile, ki so pogosto vidne kot zvijugane, povečane vene na površini kože, so rezultat oslabljenih zaklopk v venah. Pogosto se pojavlja tudi globoka venska tromboza, pri kateri se v globokih venah oblikujejo krvni strdki, kar lahko vodi do resnih zapletov, kot je pljučna embolija,« pojasnjuje svetovalka za izobraževanje in vzgojo pri Lekarniški zbornici Slovenije mag. Špela Bernik Golubić.

Na zdravje žil je nujno začeti paziti že v mladosti.

Za zdravje žil lahko veliko naredimo z zdravim načinom življenja. »Redna telesna aktivnost, kot so hoja, plavanje ali kolesarjenje, pomaga izboljšati prekrvitev in ohranja vene zdrave. Zdrava prehrana, bogata s sadjem, zelenjavo in polnozrnatimi živili, lahko pripomore k ohranjanju zdrave telesne teže, kar zmanjša pritisk na vene, zlasti v nogah. Izogibanje dolgotrajnemu sedenju ali stanju na mestu ter dviganje nog med počitkom pomaga preprečevati zastajanje krvi v venah. Prav tako je pomembno opustiti kajenje, saj nikotin in druge kemikalije v tobaku poškodujejo krvne žile in povečajo tveganje za nastanek bolezni žil,« pove strokovnjakinja.

Jemo za žile

Za ohranjanje zdravja žil je priporočljiv jedilnik, ki temelji na uravnoteženi prehrani z živili, ki podpirajo dobro prekrvitev in zmanjšujejo vnetje. Vključevanje hrane, bogate z vlakninami, pomaga preprečevati zaprtje, ki lahko poveča pritisk v venah, zlasti v spodnjih okončinah. Živila, bogata z antioksidanti, kot so sadje in zelenjava, ščitijo žile pred poškodbami zaradi prostih radikalov. Zdravje žil podpirajo tudi zdrave maščobe, kot so maščobne kisline omega-3, ki jih najdemo v ribah, oreščkih in semenih, saj zmanjšujejo vnetje in izboljšujejo delovanje krvnih žil. Omejevanje vnosa soli je prav tako pomembno, saj čezmerno uživanje soli lahko vodi v zvišan krvni tlak in otekanje, kar obremeni žilni sistem. »Takšen jedilnik podpira zdrave vene in celotno srčno-žilno zdravje, kar je ključno za preprečevanje bolezni žil,« poudarja sogovornica.

Pomembno je opustiti kajenje, saj nikotin in druge kemikalije v tobaku poškodujejo krvne žile.

Redno gibanje pomaga mišicam v nogah, da delujejo kot črpalka, ki potiska kri nazaj proti srcu, s čimer se zmanjšuje pritisk na vene. »Posebno priporočljive so aktivnosti, ki vključujejo zmerno do intenzivno gibanje brez čezmernega stresa na sklepe in žile, kot je na primer hoja, je enostavna in dostopna za večino ljudi. Plavanje je prav tako zelo učinkovito, saj voda zmanjšuje obremenitev na telo, hkrati pa omogoča celovito vadbo, ki krepi celoten srčno-žilni sistem. S pravilno in redno telesno aktivnostjo lahko pomembno prispevamo k preprečevanju bolezni žil, izboljšamo cirkulacijo in ohranjamo vene zdrave.«

Redno gibanje koristi tudi žilam. FOTO: Harbucks/Getty Images

Izogibamo se dolgotrajnemu stanju in sedenju. FOTO: Yacobchuk/Getty Images

Na zdravje žil je nujno začeti paziti že v mladosti, saj so preventivni ukrepi najbolj učinkoviti, če jih izvajamo dosledno in pravočasno. S staranjem se tveganje za bolezni žil povečuje, vendar so dejavniki, kot so dednost, življenjski slog in delovne navade, lahko odločilni že v zgodnjih letih. Če imate v družini krčne žile ali trombozo, je še posebno pomembno začeti izvajati ustrezne ukrepe zgodaj. Skrb za zdravo prehrano, redno telesno aktivnost in izogibanje nezdravim navadam, kot je kajenje, je ključna od mladosti naprej, tako lahko znatno zmanjšamo tveganje za razvoj resnih žilnih bolezni v poznejših letih.