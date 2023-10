Znanstvenik WHO svari: »Velika grožnja prihaja v ta del Evrope«

Mrzlica denga bo v tem desetletju postala velika grožnja v južni Evropi, južnih Združenih državah in delih Afrike, saj višje temperature ustvarjajo ugodne pogoje za komarje, ki prenašajo to bolezen, je dejal glavni znanstvenik Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Denga je virusna vročinska bolezen, ki jo prenašajo komarji.

Bolezen že dolgo pesti večji del Azije in Latinske Amerike, vsako leto pa povzroči približno 20.000 smrti. Veliko primerov ostaja neprijavljenih, vendar je bilo leta 2022 po vsem svetu prijavljenih 4,2 milijona primerov, uradniki za javno zdravje pa so opozorili, da se letos pričakujejo rekordne stopnje prenosa. Bangladeš denimo trenutno doživlja najhujši izbruh doslej, z več kot 1000 smrtnimi žrtvami.

Načini prenosa Virus denge se na človeka prenese s pikom okuženega komarja Aedes, najpogosteje Aedes aegypti, lahko pa tudi Aedes albopictus (tigrasti komar). Komar se okuži ob piku bolnika z dengo in lahko prenese bolezen na drugega človeka po 8 do 10 dneh. Neposredni prenos virusa denge s človeka na človeka ni mogoč. Komarji Aedes pikajo podnevi, najbolj pa so aktivni zgodaj zjutraj in proti večeru. V izjemno redkih primerih se okužba lahko prenese preko darovane krvi z okuženega darovalca na prejemnika transfuzije ali ob presaditvi organa. Mogoč je tudi prenos okužbe z matere na plod.

Osebe, ki so okužene z virusom denge, lahko prenesejo okužbo na komarja v času prvih 5 dni oz. največ 12 dni od pojava prvih simptomov. Komar postane kužen 8-10 dni po okužbi in ostane kužen vse svoje življenje, kar pomeni približno mesec dni. Vir: NIJZ

»O dengi se moramo pogovarjati veliko bolj proaktivno,« je za Reuters dejal Jeremy Farrar, specialist za nalezljive bolezni, ki se je Svetovni zdravstveni organizaciji pridružil maja letos. »Države moramo resnično pripraviti na to, kako se bodo soočile z dodatnim pritiskom, ki bo prišel ... v prihodnosti v mnogih velikih mestih.«

Farrar je še dejal, da se bo okužba verjetno razmahnila in postala endemična v delih Združenih držav, Evrope in Afrike, saj bodo zaradi globalnega segrevanja nova območja gostoljubna za komarje, ki jo širijo. To bo povzročilo velik pritisk na bolnišnične sisteme v številnih državah, je opozoril.

Kateri so simptomi mrzlice denga?

Večina ljudi, ki zbolijo za dengo, nima simptomov, kar pomeni, da naj bi bile stopnje primerov veliko višje od poročanih številk. Simptomi vključujejo povišano telesno temperaturo, mišične krče in bolečine v sklepih, v manj kot odstotku primerov pa se konča s smrtjo.

Za dengo ni posebnega zdravljenja, čeprav je na voljo cepivo. V začetku tega tedna je WHO priporočila cepivo Qdenga podjetja Takeda Pharmaceuticals za otroke, stare od 6 do 16 let, na območjih, kjer je okužba velik javnozdravstveni problem.