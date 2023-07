Nevaren virus na pohodu, grozi predvsem otrokom: »Hčerko sem nehal pošiljati v šolo«

Bangladeš se spopada s smrtonosno epidemijo mrzlice denga, saj močno monsunsko deževje v državi povzroča širjenje okužbe in polnjenje bolnišnic. Zdravstveni strokovnjaki v tej južnoazijski državi s 170 milijoni ljudi pravijo, da je bolezen že dosegla razsežnosti epidemije, čeprav vlada tega uradno ni razglasila. Do nedelje zvečer je najmanj 176 ljudi – od tega 31 otrok, mlajših od 14 let, umrlo zaradi mrzlice, ki jo prenašajo komarji, poroča Generalni direktorat za zdravstvene storitve (DGHS).

Zdravniki pravijo, da je mrzlica denga še posebej nevarna za otroke, ki so bolj nagnjeni k razvoju sindroma šoka – stanja, zaradi katerega se telesni imunski sistem pretirano odzove na virus denga, kar povzroči krvavitev in hudo dehidracijo. Poleg tega je pri otroku 20 odstotkov večje tveganje za razvoj sindroma šoka kot pri odraslem.

Uradniki so povedali, da je stopnja umrljivosti zaradi te bolezni letos na zaskrbljujočem petletnem vrhu in znaša 0,53 odstotka, v primerjavi z 0,45 odstotka lani, ko je v Bangladešu zaradi mrzlice mrzlice umrlo rekordnih 281 ljudi.

Vlada bi morala razglasiti epidemijo

Strokovnjaki opozarjajo, da bi se lahko stanje v prihodnjih dneh poslabšalo, saj tako hospitalizacije kot smrti zaradi mrzlice denga v Bangladešu običajno dosežejo vrhunec avgusta in septembra.

»Mislim, da je imel letošnji izbruh denga enak učinek na ljudi, kot leta 2019, če ne še več,« je dejala Anm Nuruzzaman, zdravnica in strokovnjakinja za javno zdravje. »Vlada bi morala razglasiti epidemijo in sprejeti ustrezne ukrepe za zaustavitev širjenja. V nasprotnem primeru bo še slabše,« je še opozorila. Zdravniško združenje Bangladeša, glavno telo zdravnikov v državi, je prav tako pozvalo vlado, naj izbruh mrzlice denge razglasi za izredne razmere na področju javnega zdravja, poroča Al Jazeera.

Glavni direktor DGHS, dr. Abul Bashar Mohammad Khurshid Alam pa meni, da je letos prezgodaj razglasiti epidemijo v Bangladešu.

Strah pred boleznijo se širi

Družbene medije so preplavila poročila o trpljenju in smrtih iz vseh delov države, predvsem pa iz prestolnice Daka. Starši so še posebej zaskrbljeni za svoje otroke. Podatki DGHS kažejo, da se je z boleznijo okužilo skupno že 7240 otrok, mlajših od 14 let. »Hčerko sem prenehal pošiljati v šolo, ker so nekateri njeni sošolci že okuženi z mrzlico denga,« je povedal Rashed Jitu, poslovnež iz območja Lalbagh v Daki.