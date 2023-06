V Evropo prihajajo najbolj smrtonosne bolezni, ki jih do zdaj nismo poznali

Smrtonosna bolezen, ki ubije skoraj polovico ljudi, ki se z njo okužijo, hemoragična vročica, je na poti proti Združenemu kraljestvu, opozarjajo tamkajšnji strokovnjaki. Pa ne samo ta: tudi zika in denga mrzlica prihajata na britanska tla, svari stroka. Dodajajo, da se boleznim, ki jih prenašajo komarji in klopi, ob klimatskih spremembah in segrevanju nikakor ne bo moč izogniti.

Najbolj jih skrbi krimsko-kongoška hemoragična vročica (CCHF), ki ima do 40-odstotno smrtnost. Potem je tu še mrzlica vzhodnoafriškega jarka (RFV), ki bi lahko bila še nevarnejša (v primeru hujšega poteka bolezni umre tudi do 50-odstotkov okuženih). Svarijo, da bi začetne okužbe lahko v zdravstvu spregledali, saj da zdravniki niso usposobljeni za zaznavanje tovrstnih bolezni, ki na naših tleh praktično ni.

Katere bolezni bi nas morale skrbeti

Prav CCHF izpostavlja tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) kot eno od devetih izpostavljenih bolezni, ki bi nas v prihodnosti lahko skrbele. Med drugim je dosegla tudi Evropo – Francijo. CCHV, RFV in ziko WHO omenja kot bolezni, ki bi lahko v prihodnosti zanetile novo pandemijo, poročajo tuji mediji.

Na katere simptome moramo biti pozorni

CCHF staknemo prek okuženega klopa, med ljudmi pa se lahko širi preko telesnih tekočin. Začetni simptomi so podobni kot pri eboli: bolečine v mišicah, trebušne bolečine, vneto grlo in bruhanje. Pojavijo se lahko krvavitve, navadno iz nosu, nič nenavadnega ni pokanje kapilar v očeh in na koži. Drugi simptomi, ki se lahko nenadoma pojavijo, so mrzlica, vrtoglavica, bolečine v vratu in otrdelost, bolečine v križu, glavobol, vnetje oči in občutljivost na svetlobo.

RVF najpogosteje opazimo pri domačih živalih v podsaharski Afriki, denimo pri govedu, bivolih, ovcah, kozah in kamelah. Na ljudi se lahko prenese s stikom s krvjo in telesnimi tekočinami ali tkivi okuženih živali, pa tudi z okuženimi komarji. Večina, ki se okuži z RVF, nima simptomov ali pa ima blago prehladu podobno bolezen s povišano telesno temperaturo, šibkostjo, bolečinami v hrbtu in omotico. Smrtnost je enoodstotna, a je treba poudariti, da eden od desetih okuženih razvije resne simptome, zaradi katerih potrebuje bolnišnično zdravljenje. Mimogrede, če razvijete hujšo obliko bolezni, hemoragično vročico, je statistika neizprosna: umre vsak drugi. Okuženi bruhajo kri in krvavijo iz različnih odprtin.

RVF se prenaša prek komarjev, medtem ko prenos s človeka na človeka ni zaznan.

Na drugi strani je virus zika, ki ni znan po smrtnosti, je pa po vplivu, ki ga ima na plod nosečnice. Okužbe v zgodnji nosečnosti lahko privedejo do okvar na razvijajočem plodu, kot so mikrocefalija s posledičnimi razvojnimi motnjami (vir: Nijz). Virus prenašajo komarji. Najbolj pogosti simptomi so visoka temperatura, glavobol, vnete in rdeče oči, boleči sklepi in bolečine v mišicah.

Še ena virusna okužba je mrzlica denga. Prenašajo jo komarji, v preteklosti pa je bila omejena na tropsko ali subtropsko podnebje. Največkrat jo prepoznamo po simptomih, podobnih gripi, okuženi pa lahko tudi umre, poroča britanski The Daily Mail.