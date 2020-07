Znano število novih okužb v hrvaški Istri in na Kvarnerju

V hrvaški Istri so v zadnjih 24 urah potrdili 10 okužb z novim koronavirusom, v primorsko-goranski županiji pa sedem, so danes sporočili iz štabov civilne zaščite obeh županij.



V istrski županiji so neuradno po tri nove okužbe potrdili v Umagu in Pulju, po eno pa v Buzetu, Labinu, Fažani in Peroju. V samoizolaciji je tudi župan Buzeta Siniša Žulić.



V dalmatinskih županijah so v zadnjem dnevu za zdaj potrdili 14 novih primerov okužbe, od tega devet v splitsko-dalmatinski županiji in v zadrski štiri.



Drugod po državi so potrdili še 27 primerov, od tega 23 v Zagrebu. Iz županij so tako danes potrdili skupno 58 novih okužb. Hrvaški štab civilne zaščite pa bo ob 14. uri objavil zbirne podatke za celotno državo.