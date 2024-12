Zaradi dojenčka Gabrijela pretreseni vsi: neverjetno, kaj je njegova mama storila po porodu

Srbijo te dni pretresa srce parajoča objava na družabnih omrežjih, v kateri dekle poziva sodržavljane, da trimesečnemu dojenčku darujejo oblačila, plenice in mleko. Dojenčka Gabrijela je mama namreč takoj po porodu pustila v bolnišnici Leskovac.

Mali Gabrijel zdaj na pediatričnem oddelku

Neka Leskovčanka, ki jo je zgodba zelo prizadela, se je odločila, da prek svojih družbenih omrežij pošlje poziv vsem dobrim ljudem, ki lahko pomagajo zapuščenemu dečku in mu polepšajo praznike.

Nekateri občani so povedali, da so se obrnili na pediatrični oddelek Splošne bolnišnice v Leskovcu, da bi natančno izvedeli, kako lahko pošljejo pomoč, a so jim, kot navajajo srbski mediji, razložili, da ima dojenček trenutno vse, kar potrebuje, poziv za pomoč pa je bil medtem izbrisan iz omrežij.