Veliko odkritje astronomov: To je doslej najmočnejši dokaz, da tam zunaj morda obstaja življenje

Teleskop James Webb je v atmosferi planeta K2-18b odkril znake o prisotnosti dveh spojin, ki ju na Zemlji proizvajajo živi organizmi, kar kaže na možnost življenja na 124 svetlobnih let oddaljenem planetu, je danes sporočila skupina astronomov z univerze v Cambridgeu. Za potrditev teh rezultatov bodo potrebna nadaljnja opazovanja.

Slavni teleskop je v atmosferi planeta K2-18b v ozvezdju leva odkril sledi prisotnosti dimetilsulfida in dimetildisulfida, ki ju na Zemlji proizvajajo živi organizmi, večinoma fitoplankton in bakterije. Prisotnost spojin bi lahko kazala na to, da 124 svetlobnih let oddaljeni planet gosti mikrobno življenje.

Potrebnih bo več opazovanj

Skupina astronomov je sicer poudarila pomen previdnosti pri tovrstnih odkritjih, za potrditev katerih bo potrebnih še več opazovanj. »To je doslej najmočnejši dokaz, da tam zunaj morda obstaja življenje,« je dejal vodja skupine Nikku Madhusudhan in dodal, da bo nadaljnje dokazovanje trajalo leto ali dve.

Nekateri njegovi stanovski kolegi so bolj skeptični, saj menijo, da bi lahko omenjeni spojini nastali na ljudem na Zemlji neznan način, ki lahko ni na noben način povezan z življenjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Neodvisna raziskovalka Catherine Heymans z univerze v Edinburgu je opozorila, da tudi če bi potrdili obstoj omenjenih spojin v ozračju, bi morali še vedno ugotoviti njihov izvor. Ekipa iz Cambridgea se s tem strinja in že proučuje možnost njunega nastanka na neživljenjski način, navaja britanski BBC.

2,5-krat večji od Zemlje

Eksoplanet K2-18b je sicer 2,5-krat večji od Zemlje. Znanstveniki so že leta 2019 s teleskopom Hubble v njegovem ozračju zaznali vodno paro in ga takrat razglasili kot »za življenje najprimernejši planet« zunaj našega osončja.

Planet namreč okoli svoje zvezde kroži v t. i. zlatem območju, kar pomeni, da tam ni ne prevroče ne prehladno za to, da bi bila na njem prisotna voda – najpomembnejši gradnik življenja.