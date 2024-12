Kaj se dogaja? Že drugi mrtvi novorojenček v nekaj tednih, hotelska soba polna krvi

Iz Avstrije znova poročajo o smrti novorojenčka. Policija namreč preiskuje smrt novorojenčka, ki so ga našli v smetnjaku hotela v dunajski stanovanjski četrti Simmering. Osumljen je mlad par, 21-letnica in 25-letnik, oba avstrijska državljana, navaja The Local.

Zločin so odkrili, ko so v hotel poklicali reševalce, ker so našli žensko, ki je močno krvavela, in ko so jo pregledali v bolnišnici, so ugotovili, da je pred kratkim rodila.

Šok v sobi

Mladenka je ostro zanikala, da bi rodila, njen partner pa je preiskovalcem povedal, da o domnevni nosečnosti ne ve ničesar. Osebje hotela je pregledalo sobo mladega para, pa tudi druge prostore v hotelu. Doživeli so pravi šok, ko so vstopili v sobo, v kateri je bival mladi par, saj je bila polna krvi.

Zvečer so v smetnjaku v vreči za smeti našli truplo novorojenčka. Odredili so obdukcijo trupla, da bi ugotovili točen vzrok smrti, 21-letnici in 25-letniku pa odredili pripor.