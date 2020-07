Z dopusta na Hrvaškem prišli okuženi s koronavirusom

Okuženi tudi iz drugih držav

Češki idnes.cz je po povzemanju hrvaškega Indexa objavil, da se je na počitnicah okužilo devet čeških državljanov, ki so bili na dopustu v tujini. A pojavili sta se dve različni informaciji.Šef Zavoda za zdravstvene informacije in statistikoje povedal, da je iz Hrvaške uvožen en pozitivni primer novega koronavirusa, medtem ko so tri osebe okužbo prinesle iz Slovaške, dve iz Češke in po ena iz Velike Britanije, Madžarske in Srbije. »V našem centralnem sistemu imamo en primer okužbe iz Hrvaške,« je pojasnil Dušek in pri tem ni navedel, kje na Hrvaškem je prišlo do okužbe.Češki zdravstveni ministerpa je povedal, da sta bila iz Hrvaške uvožena dva primera. Dodal je, da sta bili osebi na poletnih počitnicah na Hrvaškem. Minister je izpostavil še Bolgarijo in Grčijo kot rizični državi.Idnes po pisanju hrvaških medijev še navaja, da Hrvaška in Bolgarija beležita porast novookuženih in da Češka nadzira situacijo. Za zdaj še obe državi šteje za nizkorizični.Hrvaški zdravstveni ministerje na novinarski konferenci dejal, da so med okuženimi osebami tudi turisti iz drugih držav, med njimi državljan Srbije, ki se je že vrnil v domovino, več oseb iz Švedske in Severne Makedonije, dva Američana in Britanec. Večina okuženih turistov je trenutno v izolaciji v apartmajih.