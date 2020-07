Dramatična sprememba na Hrvaškem

Na Hrvaškem, kjer so od včeraj obvezne maske , danes poročajo o najmanj 49 novih primerih okužbe z virusom sars-cov-2. Uradne številke bodo znane okoli 14. ure. Včeraj so ob 640 testiranjih potrdili 53 novih okužb.Danes v javnost že prihajajo podatki po posameznih županijah in razkrivajo preobrat v prestolnici. Iz Zagreba namreč poročajo o štirih potrjenih novih okužbah, kar predstavlja dramatičen upad v primerjavi s preteklimi dnevi. O največ novih okužbah poročajo iz Slavonije. V zadnjih 24 urah so v Vukovarsko-sremski županiji potrdili devet okužb. Iz Istre poročajo o šestih pozitivnih testih.Preberite tudi:Dobra novica prihaja iz Medžimurske županije, kjer so testirali 62 oseb, vsi testi so bili negativni. Medžimurje je tako že 22. dan brez novookuženih.