Vladimir Putin prepričan o zmagi Rusije: Imamo nekaj, na kar se lahko zanesemo

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes izjavil, da ne dvomi, da bo Rusija zmagala v vojni v Ukrajini. Kot je dejal, bodo zmago zagotovili enotnost in solidarnost ruskega ljudstva, pogum in junaštvo ruskih vojakov ter ruska vojaška industrija. »Imamo nekaj, na kar se lahko zanesemo,« je dodal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Putin je prepričanje o zmagi v Ukrajini izrazil med obiskom ruskega podjetja za proizvodnjo raket Almaz-Antey v rodnem Sankt Peterburgu, kamor se je odpravil v luči 80. obletnice konca obleganja nekdanjega Leningrada.

Po njegovih besedah je torej ruska vojaška industrija, poleg enotnosti in solidarnosti ruskega ljudstva, poguma in junaštva ruskih vojakov, tisto, na kar se Rusija lahko zanese, da ji bo prineslo zmago. Kot je dejal, ruska podjetja proizvedejo približno toliko raket kot vse države sveta skupaj, zato je zmaga »neizogibna«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nato: Putin se pripravlja na dolgo vojno

Ruski predsednik je znova zagovarjal tudi cilje Moskve v Ukrajini. »Povsem upravičeno trdimo, da se borimo proti neonacizmu,« je dejal in Kijev obtožil čaščenja ukrajinskega nacionalističnega voditelja Stepana Bandere.

Dejal je tudi, da si Rusija že od leta 2014 prizadeva za mirno rešitev vojne v vzhodni Ukrajini, vendar to po njegovih besedah ni bilo mogoče, navaja dpa.

Pri zvezi Nato so ravno danes izrazili prepričanje, da se ruska invazija na Ukrajino ne bo končala kmalu in da se Putin pripravlja na dolgo vojno. Hkrati so znova poudarili zavezo, da bodo Ukrajino podpirali, dokler bo to potrebno.