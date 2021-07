V ZDA spet vročina in požari

Lanski rekord so že izenačili.

Grozljiva vročina povzroča kaos na ameriškem zahodu, v Las Vegasu so v soboto namerili rekordnih 47 stopinj Celzija, v kalifornijski Dolini smrti pa že v petek 54 in tako izenačili lanski rekord ter v soboto 53 stopinj Celzija.Visoke temperature spremljajo številni požari, ki se širijo prek več zveznih držav, od Idaha, prek Oregona, Nevade, Arizone in Kalifornije. Po večini so jih zanetile strele, ogenj pa gasijo tudi številna letala, a kot kaže, brez učinka; kot opozarjajo gasilci, je zrak tako suh, da večina vode izpari, še preden doseže zublje.Eno od letal, ki je sodelovalo pri gašenju, je v nedeljo strmoglavilo, umrla sta oba člana posadke. Vrstijo se tudi izpadi elektrike, zato oblasti pozivajo prebivalstvo, naj varčuje z energijo, omrežja so zaradi povečane porabe namreč izjemno preobremenjena. Zaradi požara v Oregonu ne delujejo trije daljnovodi do Kalifornije, ki je ostala brez 5500 megavatov elektrike. Ogenj je do zdaj pogoltnil že več sto kvadratnih kilometrov površin, gorijo številni gozdovi, iz dneva v dan evakuirajo vse več ljudi.Vročina se stopnjuje tudi v Kanadi, a oblasti mirijo, da junijskih rekordov ne gre pričakovati. Obsežni požari so zajeli Rusijo in Grčijo, vročinski val pa preti tudi Španiji; včeraj smo poročali o obsežnem požaru na Čiovu pri naših južnih sosedih, na Kitajskem pa se spopadajo z močnim deževjem in poplavami, ki so marsikje ohromile promet. Narasle reke so odnesle številne mostove, poročajo tamkajšnje oblasti, ki svarijo pred najhujšim deževjem zadnjih let.