V Sudanu ostaja 10 Slovencev, Frančiška si želi v Slovenijo

V Sudanu ostaja deset Slovencev oziroma tri družine. V Dnevniku na RTVS so se pogovarjali z eno izmed njih, Frančiško Šonaja, ki živi v Kartumu. Zdaj so se začasno preselili na obrobje mesta, želijo pa si v Slovenijo, kjer bi počakali na konec spopadov. Dober teden je vztrajala v Kartumu, zdaj pa je pri hčerki na obrobju mesta, kjer trenutno ni spopadov.

Andrej Šter z zunanjega ministrstva je povedal, da sta drugi dve družini v Port Sudanu in za zdaj ne izražata želje, da bi se umaknili iz države. »Poskušamo vsem, s katerimi smo v kontaktu, posredovati informacije, ki jih imamo. Po drugi strani pa spoštujemo njihovo oceno tveganja. Naše mnenje je, da tveganje ni majhno. Evakuacija iz Port Sudana je mnogo lažja in verjetna kot iz Kartuma. Je umik na varno. Ali v Džibuti ali v Jordanijo.« Slovenija sodeluje z vsemi državami iz Evropske unije, ki imajo več sredstev – letal, s katerimi lahko zagotovijo odhod. Potem pa je odvisno, kje želijo ti ljudje ostati. Ali kje v bližini ali v izvorni državi – v našem primeru torej v Sloveniji.

Evakuacije so zelo nevarne. Posamezne države se odločajo glede na število oseb in tehničnih zmožnosti. Vedeti pa je treba, da z vsakim odhodom diplomacije iz države, se zmanjšujejo tudi možnosti evakuacije.

Tridnevno premirje

V Sudanu je opolnoči začelo veljati 72-urno premirje med sudansko vojsko in paravojaškimi Silami za hitro posredovanje (RSF), ki so ga dosegli po posredovanju ZDA in Savdske Arabije. Vsi dosedanji poskusi premirja so sicer propadli.