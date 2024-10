V iranskem napadu na Izrael umrl Palestinec

37-letni palestinski delavec Sameh Al-Asali je bil ubit v množičnem raketnem napadu, ki ga je v torek ponoči proti Izraelu sprožil Iran, so sporočili uradniki. Zdi se, da je bil Al-Asali edina žrtev med 180 balističnimi raketami, izstreljenih s strani Teherana.

»Palestinski delavec v Jerihu je bil ubit, ko so ga zadeli kosi rakete, ki je padla z neba,« je za AFP povedal guverner Jeriha. Po poročanju palestinskih medijev je bil Al-Asali, delavec iz Jabaliye v Gazi, zadet v vasi Nu’eima blizu Jeriha na Zahodnem bregu. Zaradi šrapnela iste rakete so bili poškodovani še štirje drugi Palestinci.

Al-Asali, oče treh otrok, je bil eden izmed tisočev delavcev iz Gaze z izraelskim delovnim dovoljenjem, ki so ostali ujeti v Izraelu po 7. oktobru in nato poiskali zatočišče na Zahodnem bregu.

Fotografije in videi, ki krožijo na družbenih omrežjih, prikazujejo več metrov dolg kos rakete ob Al-Asalijevem telesu, pokritem s pregrinjalom.

V Izraelu sta bila v napadu ranjena le dva človeka, oba v Tel Avivu, so sporočili iz Magen David Adoma (MDA - izraelski ekvivalent Rdečemu križu).

Prestregli večje število raket

Izraelska obramba je sporočila, da je prestregla »veliko število« izmed 180 balističnih raket, ki jih je izstrelil Iran, zahvaljujoč tudi sodelovanju ZDA, ki so zaznale grožnjo in prestregle nekatere izstrelke. Tudi Jordanija je prestregla več raket in brezpilotnih letal nad svojim zračnim prostorom.

Žalujoči ob truplih Palestincev, ki so bili ubiti v izraelskih napadih v Gazi 2. oktobra. FOTO: Ramadan Abed Reuters

Različni arabski družbeni mediji so napad Irana označili kot poskus »reševanja ugleda«, saj je Teheran prejel kritike iz Libanona in drugod, ker ni ustrezno odgovoril na atentat na zgodovinskega zaveznika, vodjo Hezbolaha, Hassana Nasrallaha, prejšnji teden v Bejrutu.

Nekateri uporabniki družbenih omrežij so poudarili, da je šiitska islamska republika doslej v svojih napadih na Izrael ubila in ranila le sunitske muslimane. Podoben raketni napad je Teheran izvedel že aprila, vendar so Izrael, ZDA in zavezniki prestregli skoraj vse izstrelke. V tem napadu je bila ranjena le sedemletna beduinska deklica v južnem Izraelu.

ZDA opozorile Izrael

Torkov napad je sledil ameriškemu opozorilu, da se pripravlja obsežno bombardiranje Izraela, kar je omogočilo izraelski vojski, da pripravi zračno obrambo. Prebivalce pa so opozorili, naj ostanejo v bližini zaklonišč, s čimer so zmanjšali število žrtev.

Izstrelki so povzročili več kraterjev po Izraelu, videi na družbenih omrežjih pa prikazujejo velik udor tal v regiji Sharon in velik fragment v beduinskem mestu Tel Sheva.

Poleg rakete, ki je ubila Al-Asalija, so o zadetkih poročali tudi z drugih delov Zahodnega brega. Palestinci v Ramali so snemali in pozirali z delom balistične rakete, ki je padla v mesto.

Tiskovni predstavnik izraelskih obrambnih sil je napovedal, da se bo Izrael gotovo odzval na iranski napad. »Smo v stanju povečane pripravljenosti, branili bomo izraelske državljane. Ta raketni napad bo imel posledice. Imamo načrte in bomo ukrepali, ko in kjer bomo izbrali,« je dejal.