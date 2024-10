Slavje v Sarajevu ob iranskem napadu na Izrael (VIDEO)

Posamezni prebivalci Sarajeva, glavnega mesta Bosne in Hercegovine, so prišli na ulice in se veselili zaradi vojaškega odgovora Irana nad Izrael, piše iranpress.com, ki je tudi objavil posnetek iz Sarajeva.

Iran je sinoči izstrelil več raket proti Izraelu. Kmalu zatem je nad Jeruzalemom odjeknilo več eksplozij. Napad Teherana, ki so ga potrdili tudi iranski mediji, sledi okrepljenim izraelskim napadom na Libanon.

VIDEO:

V strelskem napadu, ki se je v Tel Avivu zgodil malo pred raketnim napadom Irana, so bili po navedbah izraelske policije ubiti najmanj štirje ljudje, sedem jih je bilo ranjenih.

Iran je izstrelil okoli 200 raket proti Izraelu. Iranska vojska stražarjev Islamske revolucije (IRCG) je dejala, da je 90 odstotkov raket zadelo cilje, piše iranpress.com.