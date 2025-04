Drama na Prešernovi ulici! Ker mu ni dala, jo je podrl na tla in večkrat brcnil

Celjski policisti poročajo o roparski tatvini. Tako je na Prešernovi ulici na Ravnah na Koroškem moški pristopil do občanke in zahteval pijačo in cigarete.

Napadalca bodo kazensko ovadili

Ker mu zahtevanega ni hotela izročiti, jo je podrl na tla in večkrat brcnil ter ji poskušal ukrasti zapestnico. 31-letnega storilca so kmalu po dogodku prijeli in mu odvzeli prostost. V nadaljevanju ga bodo kazensko ovadili.