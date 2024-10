Izredno zasedanje varnostnega sveta ZN: Izraelci napovedali, da bo odziv opazen in boleč

Varnostni svet ZN se bo danes zaradi iranskega napada na Izrael sešel na izrednem zasedanju, je potrdila Švica, ki je oktobra od Slovenije prevzela predsedovanje najpomembnejšemu organu svetovne organizacije. Na zasedanju bo tudi izraelski veleposlanik Danny Danon, ki je v torek napovedal za Iran zelo boleč odgovor na napad.

Varnostni svet ZN je imel podobno zasedanje že aprila, ko je Iran v odgovor na napad na konzulat v Damasku proti Izraelu poslal okrog 170 brezpilotnikov, 30 manevrirnih in 120 balističnih raket.

Večje škode ni bilo

Iran je tokrat v odgovor na uboje vodje šiitskega gibanja Hezbolah, političnega vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas in iranskega generala poslal proti Izraelu okrog 200 raket.

Tako aprila kot tudi sedaj naj večje škode ni bilo, saj so Izraelci s pomočjo ameriške mornarice sestrelili skoraj vse rakete. V prvem napadu je bila aprila ranjena beduinska deklica, v tokratnem pa na Zahodnem bregu ubit Palestinec.

Člani Varnostnega sveta ZN - med njimi veleposlanik Samuel Žbogar - so aprila obsojali iranski napad in pozivali k umiritvi razmer, vendar Varnostni svet ni izdal formalne obsodbe. Diplomati na ZN pričakujejo, da bo tokrat podobno.

Maščevali se bodo »opazno in boleče«

»Odločili se bomo, kdaj in kako se bomo odzvali, vendar vam lahko povem eno: to bo opazno, boleče in mislim, da Iranci, ki nas opazujejo, razumejo, da to ni usmerjeno proti iranskemu ljudstvu, ampak proti radikalnemu režimu, ki je iransko ljudstvo potegnil v ta položaj,« je v torek novinarjem na sedežu ZN povedal Danon.

»Pripravljeni smo tako na obrambo kot na napad. Izrael bo sprejel vse potrebne ukrepe za zaščito svojih državljanov. Kot smo mednarodni skupnosti že prej jasno povedali - vsak sovražnik, ki bo napadel Izrael, mora pričakovati boleč odgovor,« je dodal Danon.