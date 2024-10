Iranski predsednik napad označil kot odločen odziv na izraelsko agresijo

Iranski predsednik Masud Pezeškian je pozdravil današnji napad na Izrael, ki ga je označil kot »odločen odziv na »agresijo sionističnega režima«. Ob tem je opozoril, da ima njegova država še mnogo večje vojaške zmogljivosti.

Pezeškian je na omrežju X sporočil, da se je Iran odzval »v skladu z zakonitimi pravicami in s ciljem (vzpostavitve) miru in varnosti v Iranu in regiji,« poročajo tuje tiskovne agencije.

Ob tem je neposredno naslovil izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ki mu je sporočil, da »Iran ni vojni hujskač, ampak se bo odločno uprl vsaki grožnji«. Izrael je še opozoril, da je bil tokratni napad le »vpogled« v iranske zmogljivosti.

Smrtonosni napadi na Palestino

Iranska revolucionarna garda je pred tem sporočila, da je današnji raketni napad odgovor na uboje vodje šiitskega gibanja Hezbolah Hasana Nasrale, političnega vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije in iranskega generala Abasa Nilforušana. Tarče napadov s približno 200 izstrelki naj bi bila izraelska vojaška oporišča.

Napad Irana sledi nedavnim okrepljenim izraelskim napadom in začetku kopenskih operacij v Libanonu. Hkrati izraelske sile nadaljujejo smrtonosne napade na Palestino.

Iran je že aprila proti Izraelu izstrelil več kot 300 dronov in raket kot povračilni ukrep za smrtonosni izraelski napad na iranski konzulat v Damasku. Izraelska zračna obramba je ob pomoči zaveznikov večino izstrelkov tedaj prestregla.

Kot so pojasnili v Pentagonu, pa je bil današnji napad bistveno bolj obsežen, saj je vključeval večje število hitrejših raket, ki jih zračna obramba težje sestreli.