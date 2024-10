Združeni narodi svarijo pred obsežno kopensko invazijo Izraela v Libanon

Združeni narodi so danes izrazili zaskrbljenost zaradi kopenske ofenzive, ki jo je Izrael sprožil na libanonskem ozemlju, in posvarili pred obsežno invazijo. Rusija in Turčija sta pozvali k umiku izraelske vojske. Kitajska pa je opozorila, da ofenziva pomeni kršitev ozemeljske celovitosti Libanona, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska je kopensko ofenzivo na libanonskem ozemlju sprožila v torek. Zatrjujejo, da izvaja ciljne in omejene vpade, usmerjene proti libanonskemu gibanju Hezbolah.

Gre za stopnjevanje konflikta s šiitsko skupino, v okviru katerega je Izrael v tednu dni zračnih napadov ubil na stotine ljudi. Napade nadaljuje kljub mednarodnim pozivom k zadržanosti, da bi se izognili širitvi konflikta po regiji.

Novo svarilo so danes podali Združeni narodi. »Ko je oboroženo nasilje med Izraelom in Hezbolahom ušlo izpod nadzora, so se pokazale grozljive posledice za civiliste - bojimo se, da bi obsežna kopenska ofenziva Izraela v Libanon prinesla le še več trpljenja,« je sporočil urad visokega komisarja ZN za človekove pravice v Ženevi.

Civiliste je treba zaščititi

Nadžib Mikati, libanonski premier. FOTO: Sharif Karim Reuters Pictures

Spričo vse slabših humanitarnih razmer v državi, znotraj katere naj bi bilo razseljenih že okrog milijon ljudi, je libanonski premierskupaj z uradom ZN za humanitarne dejavnosti pozval k zagotovitvi nekaj več kot 400 milijonov dolarjev.

K zaščiti civilistov je pozvala tudi mirovna misija Združenih narodov v Libanonu (Unifil), ki zaenkrat sicer ni zaznala kopenske ofenzive. »Civiliste je treba zaščititi, civilna infrastruktura ne sme biti tarča napadov in treba je spoštovati mednarodno pravo,« je posvarila misija in poudarila, da bi vdor predstavljal kršitev suverenosti in ozemeljske celovitosti države.

Rusija je Izrael pozvala, naj nemudoma umakne svoje enote iz južnega Libanona in se loti iskanja mirnih načinov za reševanja bližnjevzhodnega konflikta.

Kitajska medtem nasprotuje kršitvam suverenosti, varnosti in ozemeljske celovitosti Libanona ter nasprotuje vsem dejanjem, ki vodijo v nadaljnje zaostrovanje razmer, je sporočilo zunanje ministrstvo v Pekingu. Prav tako je Izrael pozvalo, naj sprejme konkretne ukrepe za umiritev napetosti.

Turčija opozarja na teror in genocid

Da gre za kršitev ozemeljske celovitosti, je poudarila tudi Turčija in kopensko ofenzivo obsodila kot nezakonit poskus invazije. Turško zunanje ministrstvo je pozvalo k umiku izraelskih vojakov z libanonskega ozemlja in posvarilo, da bi lahko vdor imel za posledico nov val migracij, po vsem svetu pa, da se bodo okrepili skrajneži.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa je ZN in druge mednarodne organizacije pozval, naj ustavijo Izrael. Opozoril je, da sta »teror in genocid, ki ju Izrael izvaja v Gazi, dosegla Libanon«, in dodal, da bodo izraelske oblasti, če ne bodo ustavljene, usmerile svoj pogled tudi na Turčijo.