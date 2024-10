V eni najbolj smrtonosnih naravnih nesreč v državi vse več mrtvih. Poziv ljudem, da ostanejo doma (FOTO)

Španijo so v torek in sredo prizadele katastrofalne poplave. Gre za najbolj smrtonosno naravno nesrečo v tej državi v zadnjih desetletjih. Po zadnjih podatkih je ujma zahtevala 158 življenj, od tega 155 v regiji Valencija, dve v Kastilji-La Manchi in eno v Andaluziji, so sporočile reševalne službe.

Število mrtvih bi lahko še naraslo, saj se iskanje morebitnih žrtev in pogrešanih nadaljuje. Reševalcem, gasilcem in policistom pri iskanju in reševanju pomaga približno 1000 pripadnikov španskih oboroženih sil. Poteka tudi čiščenje in odpravljanje posledic.

Tridnevno žalovanje

Po celotni Španiji od danes poteka tudi tridnevno žalovanje za žrtvami, premier Pedro Sanchez pa je obiskal mesto Valencia in opozoril, da nevarnosti še ni konec. Prebivalcem je sporočil, naj ne zapuščajo svojih domov in upoštevajo navodila reševalnih služb.

Španska nacionalna vremenska služba AEMET je danes za več delov regije Valencija znova razglasila najvišjo stopnjo ogroženosti zaradi močnega dežja. Padavine naj bi se sicer postopoma umirile, vendar bodo neugodne vremenske razmere po navedbah AEMET vztrajale še ves konec tedna.

