Število mrtvih v hudih poplavah narašča: Vse glasneje se omenja usodna napaka, je to razlog za toliko žrtev? (FOTO)

Na vzhodu Španije se po katastrofalnih poplavah nadaljuje iskanje morebitnih žrtev in pogrešanih, poteka tudi odpravljanje posledic in čiščenje. Uradno število smrtnih žrtev po zadnjih podatkih znaša 95, vendar bi lahko še naraslo, opozarjajo oblasti. Španski premier Pedro Sanchez bo danes obiskal v ujmi hudo prizadeto Valencio.

Ponekod v 24 urah padlo več dežja kot v celem letu

Meteorologi ta pojav pojasnjujejo s segrevanjem bližnjega Sredozemskega morja, katerega temperatura je v zadnjih dneh med 23 in 24 stopinjami.

»Toplota se je dvignila v zrak in se pomešala s hladnim zrakom,« je povedala meteorologinja Silvia Laplana na TVE. V oblakih je to povzročilo vrsto neviht, ki so sledile ena za drugo, sledil pa jim je močan dež.

Vremenoslovci še v petek pričakujejo nestabilno vreme, nato pa izboljšanje. V ponedeljek bi se lahko neurje pomaknilo proti jugovzhodu proti Franciji in Italiji. V tem času je bilo izdano opozorilo za druge španske province, vključno z obalno Andaluzijo in Katalonijo.

Slovenska karitas je za prvo pomoč že namenila 5.000 evrov Karitas Španiji in začenja z akcijo zbiranja sredstev za pomoč prizadetim ob katastrofalnih poplavah v Španiji. Slovenska karitas prosi za solidarnost s prizadetimi ljudmi v Španiji, ki so izgubili vse. Sredstva za pomoč lahko darujete na:

Slovensko karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Koda namena: CHAR

Namen: POPLAVE ŠPANIJA

Sklic: SI00 878

Prispevate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom KARITAS5 na 1919 in prispevate 5 EUR ali KARITAS10 na 1919 in prispevate 10 EUR

FOTO: Jose Jordan Afp

FOTO: Jose Jordan Afp

FOTO: Jose Jordan Afp

Nekateri kritiki pravijo, da so opozorila javnosti o nevarnosti poplav prišla prepozno in da so obvestila prišla več kot 12 ur po tem, ko je španska meteorološka agencija izdala opozorila.