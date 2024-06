Marijana (24) po dveh letih izpuščena. Poglejte, kaj so ji naredili Rusi (VIDEO)

Mariano Checheliuk, 24-letno policistko iz ukrajinskega mesta Mariupol, so izpustili, potem ko je več kot dve leti preživela v ruskem ujetništvu, poroča Ukrajinska pravda. Checheliuk je bila del 52. izmenjave vojnih ujetnikov med Rusijo in Ukrajino.

Po izbruhu vojne v Ukrajini sta se Checheliukova in njena mlajša sestra skrili pred ruskimi vojaki v jeklarni Azovstal v Mariupolu. Potem ko so civiliste evakuirali iz jeklarne, so sestri ločili v ruskem filtracijskem taborišču.

Izstradali so jo, tepli in na različne načine trpinčili. FOTO: Valentyn Ogirenko Reuters

Takoj ko so izvedeli, kje je Checheliukova delala pred invazijo, so jo Rusi odpeljali v pripor v Doneck v vzhodni Ukrajini. Kasneje so jo premestili v taborišče za vojne ujetnike v Olenivki v regiji Doneck. Priprta je bila v zaporu v mestu Taganrog na jugozahodu Rusije in v zaporu v Mariupolu.

Izstradali in na različne načine trpinčili

Natalija Checheliuk, Marianina mama, je januarja povedala, da so jo Rusi poskušali novačiti ter ji grozili in ji ponujali visoko plačo. Povedala je, da so Rusi njeno hčer izstradali, tepli in na različne načine trpinčili. V priporu je zbolela za kroničnim bronhitisom. »Zelo je shujšala, oslabel je njen imunski sistem, začeli so ji izpadati lasje in prenehala je dobivati ​​menstruacijo,« je dodala.

Ukrajinska pravda piše, da je Natalija poslala pisma Mariani, a jih Mariana ni prejela.

V okviru 52. izmenjave vojnih ujetnikov z Ukrajino je Rusija izpustila 70 moških in pet žensk. Najmanj tretjina izpuščenih je imela poškodbe, hude bolezni ali invalidnosti, poroča Slobodna Dalmacija.

