Strašljivo opozorilo Putinovega vojnega jastreba: »Ne gre za blef. Grozi najslabši možni scenarij«

Visoki ruski varnostni uradnik Dmitrij Medvedjev je dejal, da Rusija ni blefirala, ko je govorila o možnosti uporabe taktičnega jedrskega orožja proti Ukrajini, in opozoril, da bi lahko konflikt Moskve z Zahodom prerasel v vsesplošno vojno.

Medvedjev, namestnik predsednika ruskega varnostnega sveta in nekdanji ruski predsednik, je dejal, da se konflikt Moskve z Zahodom razvija po najslabšem možnem scenariju in da »danes nihče ne more izključiti prehoda konflikta v končno fazo...«

Dmitrij Medvedjev. FOTO: Sergei Karpukhin Reuters Pictures

Na žalost to ni ne ustrahovanje ne blefiranje.

»Rusija meni, da je vse orožje dolgega dosega, ki ga uporablja Ukrajina, že pod neposrednim nadzorom vojakov držav Nata. To ni vojaška pomoč, to je sodelovanje v vojni proti nam,« je dejal Medvedjev.

»In takšna dejanja bi lahko postala casus belli (povod za vojno).«

Članice zveze Nato morajo Ukrajini še naprej zagotavljati vojaško pomoč v vrednosti 40 milijard evrov na leto, je po neformalnem zasedanju zunanjih ministrov Nata v Pragi pozval generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. Pozdravil je odločitev nekaterih držav za vsaj delno odpravo omejitev glede uporabe orožja, dobavljenega Ukrajini.

Medvedjev, ki je postal eden najbolj zagrizenih vojnih jastrebov v Kremlju, je svoje komentarje podal po tem, ko so štirje ameriški uradniki povedali, da je ameriški predsednik Joe Biden potihem dovolil Kijevu, da uporabi orožje, ki ga je dobavilo ZDA, za napade na vojaške cilje v Rusiji. Odločitev ZDA je sicer danes že pozdravil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Danes pa je tudi Nemčija Ukrajini odobrila uporabo orožja, ki ji ga je dobavila, za napade na vojaške cilje v Rusiji.