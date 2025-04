Dončiću uspelo nekaj, česar nismo videli skoraj pol stoletja

Košarkar Luka Dončić tudi v letošnji končnici lige NBA igra dobro. Na svojih prvih dveh tekmah v končnici za klub Los Angeles Lakers mu je uspelo doseči nekaj, kar ni od leta 1977 nobenemu košarkarju najmočnejše košarkarske lige na svetu.

Portal ClutchPoints je na družbenem omrežju X objavil zanimivo statistiko. Ta pravi, da je Dončić prvi po legendarnem košarkarju Kareemu Abdulu-Jabbarju, ki je na prvih dveh tekmah končnice za novi klub dosegel v povprečju vsaj 30 točk, 10 skokov in 5 asistenc. Jabbarju je to uspelo doseči leta 1977, Dončiću pa letos. Slovenski košarkar je na prvi tekmi letošnje končnice (Lakersi v prvem krogu igrajo proti Minnesoti Timberwolves) dosegel 37 točk, 8 skokov in asistenco, na drugi pa 31 točk, 12 skokov in 9 asistenc.

Dončić je sicer med kariero večkrat dosegal razne statistične mejnike in glede na to, da je star šele 26 let, je precej verjetno, da jih bo še velikokrat.

Naslednja tekma v soboto

Dončić je z Lakersi na zadnji tekmi izenačil serijo z Minnesoto Timberwolves na 1:1 v zmagah. Naslednjo tekma bo v soboto ob 3.30 po slovenskem času v Minneapolisu.