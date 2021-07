Ujme vzele skoraj 200 življenj

Nemška kanclerka je obljubila pomoč pri okrevanju. FOTO: Christof Stache/Reuters

Težave tudi v naši soseščini

V Belgiji si je škodo ogledala tudi predsednica Evropske komisije. FOTO: Yves Herman/Reuters

Število smrtnih žrtev v Nemčiji se še povečuje, samo v okraju Ahrweiler v zvezni deželi Porenje-Pfalška jih je po zadnjih podatkih umrlo 117, v Severnem Porenju-Vestfaliji 47, na Bavarskem ena oseba, najmanj 749 je ranjenih, številne pa še pogrešajo. Po zadnjih podatkih je v Nemčiji skupno umrlo 165 ljudi, najhuje prizadeta območja sta obiskala tudi nemški notranji ministerin kanclerka, ki je po ogledu pretresena povedala: »To so povsem surrealistične razmere, rekla bi, da v nemškem jeziku skorajda ni besed, da bi opisali nastalo uničenje. Smo z vami, zvezna država in dežele.«Politični vrh je torej obljubil pomoč in podporo pri obnovi uničenih območij ter se zavzel za okrepitev boja proti podnebnim spremembam, a dejanske posledice vremenskih ujm zadnjih dni še dolgo ne bodo jasne. Na nekaterih poplavnih območjih zdaj polni upanja zrejo v nebo, kjer se napoveduje milejše vreme, nekaj neviht je možnih še za Bavarsko. Na prizadetih območjih so uničeni številne hiše, ceste in mostovi, kot rečeno, še vedno iščejo številne pogrešane, pri reševanju pa sodelujejo gasilci, reševalci in vojska. V mestu Erftstadt so na zvezni cesti, kjer so zaradi poplav obtičala številna vozila, z izjemo dveh tovornjakov rešili več kot 100 vozil, pri tem niso našli novih smrtnih žrtev. Reševalci se borijo tudi z velikim jezom Steinbach pri kraju Euskirchen, ki že nekaj dni grozi, da bo zaradi preobilice vode popustil, zato so preventivno že evakuirali kraja Swisttal in Rheinbach tik pod jezom na meji s Porenjem-Pfalško.Na morebitno neustreznost zaščite pred naravnimi katastrofami pa je opozoril nemški minister za gospodarstvo, ki se je zavzel za preiskavo: »Ne gre za to, da bi komu naprtili krivdo, gre za izboljšave za prihodnost.« Upanje v čimprejšnjo vrnitev normalnega življenja sicer vzbuja vremenska napoved. Tokratne poplave veljajo za najhujše v Nemčiji v zadnjih desetletjih.Te so v zadnjih dneh prizadele tudi Belgijo, kjer je umrlo 31 ljudi, številni pa so še pogrešani, državo pa je zaskrbljena obiskala tudi predsednica Evropske komisijeZelo hudo je v Avstriji; v Halleinu se je potok Kothbach spremenil v hudournik in poplavil mesto, podatkov o smrtnih žrtvah k sreči ni, deroča voda pa je odnesla številne avtomobile. V tirolskem Kufsteinu so oblasti ljudi pozvale, naj ne zapuščajo domov in naj se umaknejo v višja nadstropja. V Salzburgu trepetajo pred poplavljanjem reke Salzach, zato so postavili mobilne poplavne pregrade, veliko dela so imeli gasilci tudi na Dunaju, kjer je zalivalo kleti.O naraščanju rek in poplavah poročajo tudi iz severnega in južnega dela Italije. Nalivi so povzročali težave na Siciliji, kjer je bilo najhuje na območju Palerma, in na severu države na Južnem Tirolskem.