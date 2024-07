Trumpov štab v paniki: Biden izstopa, vemo že, kdo ga bo zamenjal, to bi bilo za nas najhujše (VIDEO)

V štabu Donalda Trumpa pripravljajo teren za prilagoditev kampanje, če bi se iz tekme umaknil njim neprimerljivo bolj naklonjeni Joe Biden, trdi New York Times (NYT). Republikanci računajo na to, da bo v primeru odstopa sedanjega predsednika, v boj šla njegova desna roka, podpredsednica Kamala Harris, zato že pripravljajo negativne oglase, ki bodo osredotočeni na njene napake, ko je bila državna tožilka v Kaliforniji.

Aktualni predsednik z vsakim javnim nastopom zada hud udarec lastni kampanji

Trumpu in njegovemu okolju neprimerno bolj ustreza obstanek Bidna v predsedniški tekmi, saj aktualni predsednik z vsakim novim javnim nastopom zada hud udarec lastni kampanji in s tem spodbuja svoje strankarske kolege, da se vse bolj oglašajo s pozivi naj odstopi, kar razkriva pomanjkanje strankarske harmonije sredi zelo negotove kampanje. Z drugimi besedami, zaradi kaosa in panike, ki zaradi Bidna trenutno vladajo med demokrati, Trumpu ni treba migniti s prstom, da bi mu bile ankete v prid.

Kamala Harris. FOTO: Kevin Mohatt Reuters

Republikanski strategi se bojijo, da bi morebitna kadrovska menjava na ameriški levici izstrelila mlajšega in agilnejšega kandidata, kar bi posledično poudarilo visoko starost Trumpa, pa tudi dejstvo, da se tudi njemu vse pogosteje pripetijo takšni in drugačni lapsusi.

Zakaj se nje republikanci najbolj bojijo?

V Trumpovem štabu računajo na to, da bodo demokrati v primeru zamenjave kandidata dali prednost Kamali Harris, saj bi kakršen koli drug scenarij, ki bi izključeval prvo afroameriško podpredsednico, povzročil nov razkol med demokrati, še poudarja NYT. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da bo v primeru Bidnove razrešitve treba iskati novega podpredsedniškega kandidata/kandidatko, ki ga bo prav tako treba očrniti.

Kljub temu da bi bila Kamala Harris prva izbira za Bidnovo zamenjavo v letošnji tekmi le za peščico demokratov, se je republikanci morda najbolj bojijo, saj bi možnost izvolitve prve ženske in prve Afroameričanke v zgodovini ZDA, lahko mobilizirala etnične manjšine.

Prav tako bi bil Harrisova neprimerno bolj učinkovita pri vprašanju splava, ki se kaže kot Ahilova peta republikanske stranke. Prav tako pa bi Harrisova kot nekdanja tožilka zagotovo izkoristila vsako priložnost, da bi volivce opomnila, da je na drugi strani glasovnice obsojeni zločinec in spolni plenilec. To pa so očitki, ki jim Trumpov štab sevea želi ubežati k ker se je izkazalo, da je ta problematika med ameriškimi ženskami izkazala kot zelo resna težava.

Kljub vsem težavam pa gre trenutno republikancem v tej fazi kampanje bolje kot demokratom. Za razliko od demokratov, ki že več tednov perejo umazano perilo svoje stranke pred vsem svetom, republikanci na krilih pravkar končane tedenske konvencije kažejo svetu enotnost, povezanost in složnost. Za razliko od demokratov, katerih kandidat je zaradi covida-19 v samoizolaciji, se je Trump le 24 ur po poskusu atentata pojavil pred več tisoč privrženci na strankarski konvenciji.