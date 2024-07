Biden v izolaciji: na testu za covid-19 pozitiven

Bela hiša je v sredo potrdila, da je bil predsednik ZDA Joe Biden pozitiven na testu za covid-19, njegov zdravnik Kevin O'Connor pa je sporočil, da ima le blage simptome. Biden je malo pred tem v pogovoru za medij BET dejal, da bi odstopil od predsedniške kandidature, če bi zdravniki potrdili, da je resno zbolel.

81-letni Biden je po pozitivnem testu prekinil predvolilno pot v Las Vegasu in se je na mediju X zahvalil vsem, ki mu želijo dobro. Dodal je, da bo sedaj nekaj časa v izolaciji na svojem domu v državi Delaware, vendar bo še naprej opravljalo svoje delo. Zagotovil je, da se počuti dobro.

Biden se je v Las Vegasu udeležil predvolilnega dogodka in dal intervju za BET, odpovedal pa je govor pred člani sindikata delavcev latinskoameriškega izvora, ki bodo ključni za njegove volilne obete v Nevadi.

Blagi simptomi

O'Connor je zagotovil, da so Bidnovi simptomi blagi, saj le malce kašlja in se mu cedi iz nosa. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je novinarjem povedala, da je bil Biden cepljen in jemlje zdravilo paxlovid.

Biden po slabem nastopu na televizijskem soočenju z republikanskim predsedniškim kandidatom Donaldom Trumpom zavrača pozive, naj odstopi od kampanje in to prepusti nekomu drugemu.

V sredo ga je k temu pozval vplivni demokratski kongresnik iz Kalifornije Adam Schiff, kasneje pa je televizija ABC poročala, da je tudi vodja senatne večine Chuck Schumer menil, da bi bilo bolje, če bi se Biden umaknil. Senatorjev tiskovni predstavnik je kasneje sicer to zanikal.

V sredo objavljena anketa tiskovne agencije AP kaže, da sedaj že kar dve tretjini demokratov v ZDA menijo, da bi bilo bolje, če bi Biden odnehal od kampanje za ponovno izvolitev.

