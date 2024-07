'Stari' Trump se je vrnil, norčeval se je iz Bidna in demokratov

Republikanski kandidat za predsednika ZDA Donald Trump je imel v soboto prvo predvolilno zborovanje po preživelem poskusu atentata. Kot je dejal navdušeni množici v Grand Rapids v zvezni državi Michigan, je "prestregel kroglo za demokracijo", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na zborovanju, kamor je po ocenah prišlo okoli 12.000 ljudi, je med drugim zatrdil, da "sploh ni skrajnež".

Posmehoval se je rivalski demokratski stranki, ki se sooča s težavami zaradi šibkosti predsednika Joeja Bidna. Ta za zdaj sicer vztraja pri predsedniški kandidaturi. »Nimajo pojma, kdo je njihov kandidat ... Ta tip gre in dobi glasove, zdaj pa jim ga hočejo vzeti. To je demokracija,"«je dejal. Bidna je sicer označil za "neumnega" in "šibkega".

Trumpa so ta teden na republikanski konvenciji uradno potrdili za kandidata stranke na novembrskih predsedniških volitvah. Medtem je Biden v izolaciji zaradi covida-19, vse bolj pa se krepijo pritiski nanj, naj zaradi starostnih težav odstopi od kampanje.

Na zborovanju v Michiganu, ki bo na volitvah ena od odločilnih držav, se je Trumpu pridružil tudi podpredsedniški kandidat J. D. Vance. Na prireditvi je bil sicer v ozadju, je pa na omrežju X pozval Bidna k odstopu. »Če ne moreš kandidirati, ne moreš služiti. Zdaj bi moral odstopiti,« je zapisal.