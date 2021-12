To so avtomobili, na katerih so največkrat prevrteni kilometri

Spletna stran CarVertical, ki omogoča vpogled v zgodovino rabljenega avtomobila, je objavila lestvico avtomobilov, na katerem največkrat odkrijejo goljufije s kilometrino. Prevrteni števci so sicer ena najpogostejših goljufij na trgu rabljenih avtomobilov. Umetno zmanjševanje prevoženih kilometrov vozila nezakonito napihuje ceno, lahko pokvari izkušnjo novega lastnika vozila, povzroči izgubo denarja, lahko pa je tudi nevarno.

V vrhu dragi nemški avtomobili

Kot kaže nedavna študija, so kupci vrhunskih nemških avtomobilov izpostavljeni večjemu tveganju, da bodo kupili vozilo z nedovoljenim merilnikom hitrosti. Na vrhu lestvice avtomobilov, katerih merilnik hitrosti se najpogosteje spreminja, je namreč BMW M5. Goljufije so odkrili v kar 33,6 odstotka primerov. V raziskavo so sicer zajeli več kot 700.000 poročil o zgodovini avtomobilov, ustvarjenih med novembrom 2020 in novembrom 2021. Študija zajema analizo 18 trgov, vključno s Poljsko, Romunijo, Madžarsko, Francijo, Slovenijo, Slovaško, Češko, Litvo, Latvijo, Estonijo, Ukrajino, Bolgarijo, Srbijo, Nemčijo, Hrvaško, Rusijo, ZDA in Italijo.

Na drugem mestu je BMW serija 7 (33,4 %), sledi subaru outback (31,8), pa BMW serija 6 (31,7), audi A8 (31,4), VW phaeton (31), BMW X5 (26,7), BMW serija 5 (26,5), ford mustang (25,9), deseterico pa zaključuje audi A7 (25,8).