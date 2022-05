Titova skrivnostna oporoka: pred vsakim potovanjem je v sef položil pismo, to je naročil Jovanki

Dosmrtni predsednik nekdanje Jugoslavije (SFRJ) Josip Broz Tito je umrl 4. maja 1980, tri dni pred svojim 88. rojstnim dnevom. Naslednji dan so z Modrim vlakom krsto z njegovimi posmrtnimi ostanki prepeljali iz Ljubljane v Beograd, kjer so ga na Dedinjah položili k večnemu počitku. Njegov pogreb je bil največji zbor državnikov sveta v svetovni zgodovini, saj se ga je udeležilo 209 delegacij iz 127 držav, poleg njih pa še štirje kralji, pet princev, šest predsednikov parlamenta, 31 predsednikov držav, 22 predsednikov vlad, 47 zunanjih ministrov.

Vsakega 4. maja Hišo cvetja, kjer je Tito pokopan, obišče množica ljudi, ki obžaluje njegovo smrt. Za jugonostalgike je namreč Tito še vedno »največji sin naših narodov in narodnosti«, oboževani voditelj in tovariš, a tudi ikona, zavita v tančico skrivnosti.

Ena od skrivnostnih zgodb, ki spremlja Tita, se dotika njegove oporoke

Znani beograjski odvetnik Toma Fila je bil eden redkih ljudi, s katerimi se je Jovanka Broz srečevala in mu tudi zaupala. Medtem ko se je Fila skoraj 25 let boril za pokojnino, dokumente in osebno premoženje nekdanje prve dame Jugoslavije, mu je Titova vdova pripovedovala o skrivnostnem pismu, ki ga je maršal pustil v sefu vsakič, ko je šel na pot. Rekel ji je: »Če se mi kaj zgodi, preberi to, notri piše vse.« Ko se je vrnil s potovanja, je pismo vzel iz sefa in ga vrnil pred naslednjim potovanjem. »Vsebine pisma ni nikoli prebrala, ni ga odprla. In tisto pismo je bilo, kot razumem, pravzaprav nekakšen politični testament,« ​​se Fila spominja pogovora z Jovanko. Kmalu po Titovi smrti so jo namreč izselili iz vile na Užiški ulici, kjer je z njim živela 35 let. Izgnali so jo ponoči, ji grozili s pištolo in ji, kot je trdila sama, vzeli vse stvari. »Sekretar za notranje zadeve SFRJ Stane Dolanc in general Nikola Ljubičič sta jo odgnala in odprla tisti sef. Sta našla pismo, ki bi ga morala Jovanka prebrati in potem narediti to, kar ji je bilo naročeno? Tega ne vemo. Po odprtju sefa se je za pismom izgubila vsaka sled, nekdo ga je videl in hitro odstranil,« še dodaja Fila.