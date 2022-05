Titov vnuk razkril dolgo varovano skrivnost: To je bila Titova poslednja želja (VIDEO)

Srbski politik Josip Joška Broz, vnuk dosmrtnega predsednika SFRJ Josipa Broza Tita, je javnosti razkril nekaj največjih skrivnosti v zvezi s svojim dedkom. Pravi, da se je z njim nazadnje pogovarjal v Ljubljani, pred prvo operacijo. »Ob vseh svojih težavah se je spomnil, da mi je obljubil, da mi bo dal eno od svojih karabink in lovsko puško. Poklical me je k sebi in mi ju dal.« Povedal je tudi, da je Tita vprašal, kaj misli, da je bila njegova največja napaka. Tito naj bi mu dejal: »To, da sem leta 1974 pristal na spremenjeno ustavo – 10 dni je bila pri meni na mizi.« Ta ustava je bila začetek razpada Jugoslavije, partije, republik in vsega drugega meni Joška. Pravi, da Tito ni hotel podpisati ustave, na vprašanje, zakaj ni dal veta, pa naj bi odgovoril: »Kot demokrat si nisem želel dovoliti preglasovanja v skupščini. Lahko bi vložil veto, napaka je, da nisem.«

Ko je Tito umrl, so mediji poročali, da je bil datum smrti ponarejen. Vendar Joška to odločno zanika. »Izkazalo se je, da je bila operacija opravljena prepozno. Začela se je gangrena na ledvicah, nato sepsa, pa umetna koma ... Zakaj to pravijo? Ta človek je mrtev, zakaj ga nenehno vračamo iz groba? To so vse neumnosti.« Poudaril je, da se spominja vsakega zadnjega trenutka s svojim dedkom. »Danes pravijo, da je klical duhovnike, govoril v tujih jezikih ter pel kitajske in japonske pesmi ... Kako, če je bil v komi? Ljudje, ni rekel niti besede, edino, kar se je zgodilo, je, da se je zadnji večer, to je bila sobota, premaknila njegova desna obrv. V nedeljo zjutraj sem odšel v Beograd, da bi vzel čiste stvari in dokončal nekaj dela. Takoj ko sem prišel, so mi sporočili, da je umrl. Rekel sem samo, naj nikomur ne povedo, dokler ne pridem tja. Takoj sem se vrnil v Ljubljano, sam sem ga dal v krsto, bil sem prisoten pri njenem varjenju.«

Joška je dejal, da ga je Tito pred smrtjo prosil, naj mu izpolni eno od njegovih želja. »Dal sem mu prstan na roko. Bil je njegov prstan. Prosil je zanj. Gre za prstan, ki ga je prejel kot darilo od Stalina in je z njim pokopan. Kasneje se je v Zagrebu pojavila kopija tega prstana, kjer je bila tudi na prodaj.«