Titova vnukinja razkrila veliko skrivnost Jovanke Broz

, vnukinja, je razkrila podrobnosti svojega odnosa z, o kateri pravijo, da ji je bila bliže od lastne mame. »Jovanka mi je ostala v zelo lepem spominu. Bili sva si zelo blizu in zelo sva se spoštovali. Spominjam se topline, nežnosti, povedala sem ji lahko vse, kar mi je ležalo na duši. Na žalost so se kasneje stvari spremenile in je prekinila vse stike z nami,« je po poročanju portala Srbija danas razkrila Zlatica, ki šteje 72 let.Hčerka Titovega starejšega sin, ki se mu je rodil v zakonu z Rusinjo, je brez obotavljanj razkrila, da je Jovanko doživljala kot lastno mamo. »Moram priznati, da si z mamo nisem bila tako blizu in da povezava z njo ni bila tako pristna kot z Jovanko. Zaupala sem ji vse, vedno je bila od meni in mi prisluhnila.« Dodala je še, da je kot otrok v tisti dobi imela vse, tako s finančne plati kot tudi čustvene.Jovanka je v nekem trenutku prekinila vse odnose z družino Broz. »Pisalo se je, da smo izgubili stik z njo, ko je ded umrl, a resnica je takšna, da je ona prekinila stike z nami, ko je bil še živ. Čeprav tega od nje nisem pričakovala, mi je v spominu ostala kot nasmejana in dobra ženska, na katero sem se lahko vedno obrnila.«Zlatica je Jovanko nazadnje videla na dedovem pogrebu, kasneje pa je o njej brala le še v časopisih. »Na žalost so se naše poti razšle. Enostavno so se zgodile stvari, na katere nisem imela vpliva. A ne glede na vse, mi bo za vedno ostala v lepem spominu,« je zaključila.