Švedska in Danska se bojita okužb, zaostrujeta pogoje za vstop

Polnoletni tuji državljani lahko na Švedsko od danes vstopijo zgolj z negativnih testom na okužbo na novi koronavirus, ki ni starejši od 48 ur. Do 31. marca je švedska vlada tudi podaljšala prepoved prihodov iz Velike Britanije, Danske in Norveške. Negativen test za vstop v državo bo od nedelje zahtevala tudi Danska.



Švedska vlada pod vodstvom Stefana Löfvna je ukrep o obveznem testu za tujce ob vstopu v državo sprejela v začetku tedna. Ukrep bo v veljavi do 31. marca in zadeva tiste, ki so starejši od 18 let, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Izjeme veljajo za nujne družinske zadeve, dnevne migrante in druge zaposlene ter transportni sektor. Dnevnim migrantom na Švedskem sicer priporočajo preventivno testiranje na tedenski bazi.



Testiranje tik pred prihodom v državo ali na dan prihoda ter sedemdnevno izolacijo s še enim testom priporočajo tudi švedskim državljanom in ostalim, ki imajo stalno prebivališče na Švedskem. Na Švedskem, ki ima približno 10,3 milijona prebivalcev, so doslej potrdili več kot 588.000 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 12.115 bolnikov s covidom-19.

Kršitve bodo kaznovali s skoraj 500 evri Negativen test pred vstopom v državo, ki ne bo starejši od 24 ur, bo od nedelje obvezen tudi na Danskem. Tako danski kot tuji državljani bodo morali obenem po vstopu v 10-dnevno samoizolacijo. Izjeme veljajo za tiste, ki dostavljajo ključne dobrine ali živijo v obmejnih skupnostih na severu Nemčije ali jugu Švedske, ter za dnevne migrante. V primeru kršitev je zagrožena globa v višini 3500 danskih kron (471 evrov).



Na Danskem z okoli 5,8 milijona prebivalci so doslej potrdili okoli 200.000 okužb z novim koronavirusom, umrl je 2201 bolnik s covidom-19.



Tako Švedska kot Danska sta pogoje za vstop v državo zaostrili v luči bojazni pred širjenjem novih, bolj nalezljivih različic novega koronavirusa, vključno z različico iz Velike Britanije.

