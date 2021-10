Starši šokirani: Vzgojiteljica na delo prihajala pijana, pila pa tudi pred otroki

V enem izmed slovaških vrtcev je delala pijana vzgojiteljica, je poročala komercialna televizija Pop TV. Vzgojiteljica je stara 54 let, da nekaj ni v redu z njeno hojo, je opazila ravnateljica vrtca. Vzgojiteljica sprva ni hotela opraviti testa vinjenosti, ko pa ga je, je z rezultatom šokirala vse prisotne. Pokazal je namreč kar 2,7 promila. Po petnajstih minutah ga je ponovila in takrat je bil rezultat 1,2 miligrama na liter izdihanega zraka, kar je 2,33 promila. To pomeni, da pijana ni le prihajal na delo, ampak je pila tudi med delovnim časom, torej v času, ko je bila z otroki. Skrbela je za 17 otrok, starih 3 in 4 leta.

Slovaški starši so v šoku. Tolaži jih dejstvo, da bo morala ravnateljica pred sodnika zaradi ogrožanja pod vplivom alkohola.

