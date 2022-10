Srce parajoč posnetek vojakov iz Ukrajine: takole so objeli svoje žene in otroke (VIDEO)

Pet poveljnikov bataljona Azov je v ponedeljek prvič po začetku vojne v Ukrajini videlo svoje družine. Skupaj z več kot 200 ukrajinskimi vojaki so Denis Prokopenko, Svjatoslav Palamar, Serhij Volinski, Oleh Homenko in Denis Šleha sodelovali v bitki za Mariupol in bitki za jeklarno Azovstal.

V Turčiji so se srečali z ženami in otroki, sprejela sta jih prva žena predsednika Ukrajine Olena Zelenska in vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak. Prejeli so red zlate zvezde in bili razglašeni za heroje, poroča 24sata.

