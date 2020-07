Srbija zavita v črnino, tako hudega dne še niso imeli

V Srbiji tako črnega dne zaradi novega koronavirusa še niso imeli; v zadnjem dnevu je umrlo kar 13 ljudi, največ od začetka epidemije. Opravili so 8287 testov, ki so pokazali še 299 novih okužb.Preberite tudi:V Novem Pazarju, ki so ga poimenovali srbski Bergamo, je umrlo pet ljudi, še štirje pa v Nišu. »To čudo se umiri za dan ali dva, nato pa izbruhne in zada takšne udarce, da boli glava, ker ne vemo, kako naj pomagamo ljudem. Za nam je zelo težkih 24 ur, pet ljudi je umrlo, na ventilatorjih je osem pacientov,« je za srbske medije povedal koordinator novopazarske bolnišnicein dodal, da se veliko ljudi zdravi doma, k njim pa pridejo (pre)pozno. Povedal je še, da zdravstveno osebje dela z nadčloveškimi napori, a da ne more narediti nič, če ljudje ne spoštujejo epidemioloških ukrepov. »Sedaj plačujemo ceno prvega vala, ki je bil v Novem Pazarju relativno šibek. Sprostili smo se in sedaj plačujemo ceno.« Po predvidevanjih epidemiologov Novi Pazar čaka še sedem težkih dni.Bolnišnično pomoč v Nišu potrebuje 226 pacientov s težko klinično sliko. Na respiratorjih je šest pacientov, med njimi tudi zdravstveni delavec, po vsej državi pa kar 110 pacientov.Situacija je resna tudi v Beogradu, kjer oblasti ne izključujejo karantene, če se stanje ne bo kmalu popravilo. Zbolelo je več kot 300 študentov, virus pa so odkrili tudi v 14 vrtcih.Izredno stanje v Srbiji je razglašeno v 18 občinah in mestih. Covid 19 je v tej državi doslej zahteval že 330 smrtnih žrtev.