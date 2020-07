Hrvaška težko nadzira situacijo, med okuženimi tudi nevesta in njeni svati

Manj testov kot v Sloveniji

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem opravili 866 testov na novi koronavirus, prisotnost katerega so potrdili pri 52 osebah. Čeprav je število okužb na Hrvaškem v zadnjih 14 dnevih na 100.000 prebivalcev doseglo številko 20, pa naša južna soseda še vedno ostaja na t. i. rumenem seznam. Če bo slovenska vlada Hrvaško uvrstila na rdeči seznam, se to ne bo zgodilo čez noč in slovenski turisti na Hrvaškem bodo o tem pravočasno obveščeni, je povedal vladni govornik za covid 19. V pogovoru na TV Slovenija je dodal, da Hrvaška težko nadzira situacijo, saj se vsak dan pojavljajo nova žarišča. Izrazil je pričakovanje, da bo število okužb na Hrvaškem še naprej naraščalo.Na Hrvaškem je trenutno aktivnih 930 primerov, v Sloveniji pa 205 primerov . Smrtnih žrtev v zadnjem dnevu zaradi covida 19 niso imeli, število tako ostaja 113, je pa 89 oseb na zdravljenju v bolnišnicah, od tega jih je pet na respiratorjih. Do danes so na Hrvaškem, ki ima še enkrat toliko prebivalcev kot Slovenija, trenutno pa so tam tudi številni turisti , opravili 86.860, pri nas pa 108.228 testov na novi koronavirus.Preberite tudi:Na področju Splita so opravili 166 testov, od tega jih je bilo 14 pozitivnih. En primer okužbe je uvožen iz Slovenije. Kar 12 od teh na novo odkritih se je okužilo na poroki pred nekaj dnevi. Na poroki je bilo 150 svatov, portal 24sata pa poroča, da so med okuženimi nevesta, sedem svatov, štirje glasbeniki, fotograf, po poroki pa še dva kontakta enega od glasbenikov. Pristojni so sporočili, da pričakujejo še nove okužbe pri ljudeh, ki so bili na omenjeni poroki.