Virus ne popušča, število okuženih znova čez 20

V ponedeljek je bilo v Sloveniji na novo potrjenih 23 okužb z virusom sars-cov-2. Opravljenih je bilo 1325 testov (skupaj že 108.228). V bolnišnici se zaradi covid-19 zdravi 12 oseb, nobena ne potrebuje intenzivne nege, nihče ni umrl, je sporočila vlada, tako da skupno število smrtnih žrtev zaradi novega koronavirusa ostaja pri 111. Po podatkih Covid-19 sledilnika je pri nas potrjeno okuženih 1739 ljudi, aktivnih primerov pa je 205.Ob 11. uri bosta na vladni tiskovni konferenci poleg uradnega govorcasodelovala še predstojnik Centra za nalezljive bolezni v NIJZin direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik. Tiskovno konferenco bomo prenašali v živo:Zaradi slabšanja epidemiološke sklike je minister za delo in družinoob včerajšnjem sestanku vlade in strokovne skupine pod vodstvomnapovedal, da bodo, kar bo dalo pravno podlago za napotitev kadrovskih okrepitev v domove, kjer bi bilo treba, in tudi morebitno zaprtje domov.Kacin pa je napovedal ukrepe za zajezitev uvoza okužb iz tujine, nato pa da se bodo osredotočili na imejitev širjenja okužb znotraj države.