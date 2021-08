Slovita TV-hiša odpustila necepljene zaposlene

Doslej niso preverjali covidnih potrdil, saj so uslužbencem verjeli na besedo, a bi se to lahko že v naslednjih tednih spremenilo.

Ameriška teve hiša CNN je odpustila tri zaposlene, ki so prišli v službo, a niso bili cepljeni proti covidu-19, poročajo ameriški mediji. Direktor CNNje uslužbence v dopisu, poslanem v četrtek po elektronski pošti, spomnil na politiko družbe: po tej morajo biti obvezno cepljeni vsi, ki prihajajo v službo v redakcijo oziroma pisarne, pa tudi tisti, ki delajo na terenu in so torej v stiku z drugimi. »Povsem jasen bom: pri tem imamo politiko ničelne tolerance,« je zapisal Zucker. »Če želite delati v pisarni, morate biti cepljeni. Prva tako, če delate na terenu z drugimi zaposlenimi.« Zaposleni so kršili pravila podjetja, dejal je, da doslej niso preverjali covidnih potrdil, saj so verjeli na besedo, a bi se to lahko že v naslednjih tednih spremenilo, je napovedal. Potrdila o cepljenju od svojih zaposlenih, ki se želijo vrniti v pisarne, sicer zahtevajo tudi v Googlu, Facebooku in Uberju.Dele internega dopisa je na twitterju objavil novinar CNN, povzele so ga nekatere tiskovne agencije, mreža pa se v podrobnostih oziroma razlogih za prekinitev delovnega razmerja s tremi necepljenimi zaposlenimi ni spuščala. V času pandemije je večina pri CNN delala od doma, zaposleni pa lahko pisarne obiskujejo prostovoljno, Zucker je povedal, da se je na delovno mesto vrnila več kot tretjina. Vsi naj bi se vrnili do 7. septembra, a je to zaradi hitrega širjenja različice delta odloženo do najmanj sredine oktobra. Zucker je povedal še, da bo nošenje mask odslej obvezno v njihovih prostorih v Atlanti, Washingtonu in Los Angelesu. Drugod se zaposleni za maske odločijo po lastni presoji.