Sara je Titova pravnukinja, njen oče je zvezda Naše male klinike (FOTO)

Sara Has, hči režiserke Saše Broz in pravnukinja Josipa Broza Tita, je pred kratkim praznovala 29. rojstni dan. Sara je po poklicu scenografinja, z mamo pa tudi poslovno sodeluje. Njuno tretje skupno sodelovanje je predstava »Naključno srečanje v trgovini za odrasle«, ki je bila premierno uprizorjena letos. Zaposlena je v Zagrebškem lutkovnem gledališču, menda je tudi neverjetno nadarjena slikarka, katere platna jemljejo dih.

Sarin oče je znani igralec Ranko Zidarić, zvezda priljubljene serije Naša mala klinika, navaja insider.hr. Sara se je odločila, da bo očetov priimek nadomestila s priimkom svoje pokojne prababice Herte Has, tretje žene Josipa Broza Tita.

»Priimka nisem vzela po prababici samo iz spoštovanja do nje, ampak iz spoštovanja do dveh ljudi v družini, za katera vem, da sta izjemno vesela, da vsaj nekdo še nosi priimek Has. Zame sprememba priimka ni velika sprememba, saj sem vedno za vse Sara. Navsezadnje ni težko ugotoviti, čigava sem,« je pred leti povedala za Jutarnji list.