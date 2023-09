Vnukinja Josipa Broza Tita slavi: objavila je fotografije, ki jih javnost še ni videla

Objave Saše Broz, vnukinje pokojnega Josipa Broza Tita, na družabnih omrežjih mnogokrat pritegnejo pozornost balkanskih medijev. Tokrat je Saša pritegnila pozornost z objavo novih in zasebnih fotografij iz mladosti. Objavila jih je ob posebni priložnosti, rojstnem dnevu mame Mire, ki je praznovala 81 let.

Saša v opisu ni izgubljala besed, mami je le voščila ob osebnem prazniku. Bolj zgovorne pa so bile številne fotografije, ki jih je objavila.

Njeni sledilci in prijatelji so bili nad objavljenimi fotografijami navdušeni. Pohvalili so njuno brezčasno lepoto. Veliko pozonosti javnosti pa priteguje tudi Sašina hčerka Sara Haas, torej Titova pravnukinja, ki je svoje življenje posvetila umetnosti in magistrirala iz slikarstva.