Deset let od smrti Jovanke Broz: med njima je bilo več kot trideset let razlike

Oktobra bo minilo deset let od smrti prve dame nekdanje Jugoslavije Jovanke Broz. Umrla je doma v 90. letu starosti, a je zadnje dni svoje starosti preživela daleč od blišča operetnega komunizma, ki ga je uživala (ali morda ne zares) v času predsedovanja Josipa Broza Tita in pred razpadom zveze balkanskih narodov – Jugoslavije – ki se je zgodil tik po njegovi smrti.

Zgodba Jovanke in Tita

Med njima je bilo več kot trideset let razlike, ko jo je zasnubil, je imel Tito 60 let, Jovanka le 28 let. Maršal jo je za vse svoje (in njeno) življenje osvojil s temi besedami: »Moje življenje je bilo težko, polno stresa, osebnih izgub, najrazličnejših stisk in čutim, da bom s teboj končno našel mir in srečo.«

Očitno je povedal prave besede, saj je Jovanka, ki ga je poznala že več let in z njim sodelovala, na poroko pristala. Poročila sta se na skrivaj, a je novica kmalu prišla v javnost. Jovanko so zasipale številne protokolarne obveznosti, srečanja z drugimi državniškimi pari, slavja in večerje s filmskimi zvezdniki s takratne hollywoodske A-liste ... Seveda tudi zakonske dolžnosti doma, kar ji je bilo v veselje, saj je brez oklevanja povedala, da razlike v letih z možem ne opazi, saj je bil maršal Tito zelo vitalen človek.

Najvplivnejši par nekdanje Jugoslavije se je poročil aprila 1953, Jovanka pa je umrla sredi oktobra 2013. Nekaj ​​njenih izpovedi je v knjigi Jovanka Broz, Titova sovladarica zapisal Titov osebni zdravnik dr. Aleksandar Matunović. Ženska ljudske fizionomije, s prepoznavno visoko figo, spleteno iz črnih las, je bila ena zadnjih prič obdobja komunizma in načina življenja.

Jovanka Broz je bila tri desetletja prva dama Jugoslavije. Umrla je 20. oktobra 2013 v beograjski bolnišnici.

Pokopana z vojaškimi častmi

Pokopali so jo v Hiši cvetja na Dedinju, v bližini moževega groba, z vojaškimi častmi, mimohodom vernikov iz vrst antifašistov in nostalgikov ter ob zvokih ljudske budnice gibanja italijanskih partizanov Bella ciao, poroča slobodnadalmacija.hr.

Častna straža ob krsti Jovanke Broz pred mavzolejem Hiša cvetja FOTO: Marko Djurica, Reuters

