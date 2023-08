Titova vnukinja Saša Broz (54) trdi, da je za njen mladostni videz zaslužna genetika (FOTO)

Saša Broz, vnukinja Josipa Broza - Tita, je na družbenih omrežjih razkrila, da uživa na Dunaju, številni pa so opazili eno podrobnost.

»Dunaj je mesto mojih sanj,« je rekel Mozart. P. S. Tudi moje,« je zapisala 54-letna režiserka, ki so jo mnogi pohvalili zaradi njenega mladostnega videza.

FOTO: Facebook

»Saša, razkrij nam skrivnost, kako ti uspeva, da si videti čedalje mlajša ... Vedno si lepa,« ji je v komentarju zapisal eden od sledilcev.

»Hvala, draga ... Mislim, da je to genetika, ker res ne delam nič posebnega,« je odgovorila.

FOTO: Facebook

Saša je na začetku leta objavila fotografijo z bratom Andrejem in ob njegovem rojstnem dnevu zapisala: »50 let je minilo, kot bi mignil ... Uspešen, pameten, duhovit in skromen. Rekla bi, da so to dobri geni, Andrej. Ljubim te do neba in nazaj.«