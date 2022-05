Rusija dobila bitko v Mariopolu: predal se je poveljnik ukrajinskega bataljona

Ruska vojska je zvečer sporočila, da so se predali vsi ukrajinski borci v jeklarni Azovstal v Mariupol, nad katero so nadzor v celoti prevzele ruske sile. Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je dejal, da je ruska vojska »v celoti osvobodila« jeklarno. »Od 16. maja se je predalo 2439 nacistov Azovskega bataljona in ukrajinskih vojakov v tovarni. Danes, 20. maja, se je predala zadnja skupina 531 borcev,« je v Moskvi dejal Konašenkov. Dodal je, da se je predal tudi njihov vodja, ki so ga iz jeklarne odpeljali v posebnem oklepnem vozilu.Iz Azovstala je bilo rešenih tudi 177 civilistov, med njimi 85 žensk in 47 otrok. To je že prej sporočil ruski obrambni minister Sergej Šojgu.

Ukrajinska vojska je danes po navedbah poveljnika bataljona Azov Denisa Prokopenka, ki je vodil enote, ujete v tovarni, borcem, ki so še ostali v jeklarni, ukazala, naj se prenehajo bojevati.

Mesto Mariupol na jugu Ukrajine so ruske sile obkolile kmalu po začetku invazije na Ukrajino, ukrajinski branilci pa so se bili med obleganjem primorani skriti v jeklarno Azovstal, medtem ko so ruske enote postopoma prevzele nadzor nad mestom. Rusija nikoli ni tvegala neposrednega napada na tovarno, a je blokirala vse dostopne točke, območje pa je bilo večkrat bombardirano.

Ukrajinska stran je v začetku tedna priznala, da je dva meseca trajajoča bitka za Mariupol končana. Strani sta se dogovorili za umik ukrajinskih borcev iz jeklarne na ozemlje pod nadzorom proruskih sil, v prihodnosti pa naj bi jih zamenjali za ujete ruske vojake.