Razkrili strašno resnico! Putin počne nekaj grozljivega in nihče na svetu tega ne opazi

Raziskovalna novinarka Meduze, neodvisne ruske tiskovne hiše s sedežem v Rigi v Latviji, Lilia Japarova, je odkrila informacije o tem, kako se ruski predsednik Vladimir Putin poskuša znebiti svojih nasprotnikov.

Za New York Times razkriva zastrašujoče podatke. »Novembra 2022 so me uredniki prosili, naj pazim, kaj jem, in neham naročati hrane. Sprva se nisem veliko ukvarjal s tem. Toda kmalu sem spoznala pomen njihovih nasvetov, ko je le mesec dni kasneje moja kolegica Elena Kostyuchenko ugotovila, da je bila zastrupljena v Nemčiji, in rekla, da je šlo za atentat s strani Rusov,« je povedala.

Po besedah ​​Evgenija Smirnova, odvetnika, specializiranega za primere izdaje in vohunjenja, so bili ruski obveščevalci poslani, da bi spremljali ruske izseljence v Nemčiji, na Poljskem in v Litvi.

Lansko leto je bila na Češkem nadlegovana raziskovalna novinarka Alesya Marokhovskaya. Februarja so v Španiji našli s kroglami preluknjano truplo ruskega prebežnika Maksima Kuzminova. V obeh primerih se je domnevalo, da je vpleten Kremelj.

Nihče na svetu tega ne opazi oziroma noče opaziti

»Ruski disidenti zelo dobro vedo, da tudi v izgnanstvu ostajajo tarča ruskih obveščevalnih služb. Niso pa edini v nevarnosti. Obstaja tudi več sto tisoč Rusov, ki so zapustili svoje domove, ker niso želeli imeti nič z vojno Vladimirja Putina – bili so bodisi izgnani bodisi obtoženi. Ti disidenti so tudi podvrženi nadzoru in ugrabitvam. Vendar pa njihovo zatiranje poteka v tišini – daleč od soja žarometov in pogosto s tihim soglasjem ali neustreznim preprečevanjem držav, kamor so pobegnili, Kremelj lovi navadne ljudi po vsem svetu in zdi se, da nikogar ne zanima in ne opazi,« je dejala Japarova.

Od začetka vojne v Ukrajini zbirala informacije o tem, kako Rusija preganja nasprotnike režima

»Moji viri segajo do ljudi, ki so sami preživeli ugrabitve in nadzor. Mnogi so govorili z mano pod pogojem anonimnosti, da smo lahko govorili o ruski represiji brez strahu pred povračilnimi ukrepi. Kremelj seveda zanika kakršno koli vpletenost - večinoma pravi, da ne more komentirati, kaj se dogaja ljudem v drugih državah, a dokazi se kopičijo,« pravi raziskovalna novinarka.

Nekatere metode so še posebej zahrbtne

Lev Gyammer, izgnani aktivist na Poljskem, že dve leti tako prejema sporočila, domnevno od svoje matere. »Levuška, sin, zelo te pogrešam, kdaj me boš obiskal?«, »Sin, čakam te. Pridi kmalu nazaj«. Ignorira jih – njegova mati Olga je namreč umrla pred petimi leti. Eden zadnjih primerov je Sergej Podsitnik, novinar, ki je raziskoval vojaške vezi med Rusijo in Iranom. Opazil je, da mu v Duisburgu sledi moški, to pa je opazil tudi njegov kolega. Kljub prijavi tamkajšnja policija ni takoj reagirala in so potrebovali dve pritožbi, da so začeli preiskavo. Primer so kmalu zaključili, ne da bi odkrili storilca.