Dramatično opozorilo z vrha, kdo bo naslednja Putinova tarča: »Oni so naslednji, če Ukrajina pade«

Podpora Ukrajini zagotavlja preživetje sosednje Moldavije, je dejala nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock na konferenci, na kateri so razpravljali o zaskrbljenosti zaradi dejanj Rusije v regiji.

Annalena Baerbock. FOTO: Vladislav Culiomza Reuters

»Vse, kar naredimo za podporo Ukrajini, pomeni tudi spodbujanje stabilizacije v odnosu do Moldavije. Jasno je, da je največja skrb, da če Ukrajina pade, je Moldavija naslednja država na vrsti,« je opozorila šefica nemške diplomacije. Ta je skupaj z zavezniki iz Francije in Romunije prispela na obisk v Kišinjev na ministrsko srečanje platforme moldavskega partnerstva. Nemčija, ena glavnih vojaških podpornic Kijeva v Evropi, je platformo uvedla po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 in jo predstavila kot del širših prizadevanj za stabilizacijo gospodarstva Moldavije in zaščito pred ruskimi dezinformacijami.

Moldavska predsednica Maia Sandu je dejala, da se država še vedno sooča z resnimi izzivi, in pozvala partnerje, naj povečajo podporo. »Ruska vojna proti Ukrajini je povzročila ogromno škodo našemu gospodarstvu. Negotovost, ki jo povzroča vojna, še naprej resno ovira naš gospodarski razvoj in to bo tako, dokler bo trajala vojna,« je še dodala.