Od danes prepoved prodaje in nakupa teh izdelkov! Kršitev vas lahko močno udari po žepu

Danes je v veljavo stopila zakonodajna prepoved vseh arom, razen tobačnih, v elektronskih cigaretah in njihovih polnilih. Zdravstveni inšpektorat in finančna uprava bosta tako z današnjim dnem izvajala poostrene nadzore. Kaznovani bodo lahko tudi posamezniki, ki bodo prodajali, brezplačno ponujali ali prek spleta nakupovali prepovedane izdelke.

Lanska novela zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov tako z današnjim dnem določa prepoved vseh sladkih, sadnih in zeliščnih arom v elektronskih cigaretah in njihovih polnilih z in brez nikotina. Dovoljena je le prodaja izdelkov s 16 dovoljenimi snovmi, ki dajejo aromo tobaka, je zapisano na spletni strani ministrstva za zdravje.

Poostren nadzor bo prav tako nad spoštovanjem prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih.

Za posameznika, ki bo od danes poleg tobačnih in povezanih izdelkov prodajal ali brezplačno ponujal prepovedane arome v elektronskih cigaretah, velja globa od 3000 do 5000 evrov, če pa bo posameznik tobačne ali povezane izdelke nakupoval prek spleta, je predpisana globa od 125 do 5000 evrov, so še zapisali.

Jemali bodo vzorce

Za spoštovanje prepovedi prodaje elektronskih cigaret z aromami bodo med drugim skrbeli na zdravstvenem inšpektoratu ter finančni upravi z odvzemom vzorcev elektronskih cigaret, preverjanjem skladnosti izdelkov in glede na ugotovitve z odstranitvijo neskladnih izdelkov s trga, so pojasnili.

Poostren nadzor bo prav tako nad spoštovanjem prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih, ki velja tudi zunaj na zemljiščih in igriščih vrtcev ter šol. Uporabnike elektronskih cigaret, ki bodo prepoved kršili, čaka globa do 5000 evrov. Inšpektorica Barbara Kocjan Slapar je pred časom na srečanju z novinarji napovedala, da bodo skupaj s policijo in občinskimi redarji izvajali tudi nadzor na mestnih avtobusih.

Ministrstvo uvedbo vidi kot pomemben korak pri zaščiti zdravja prebivalcev, predvsem mladih. Slovenija se s tem pridružuje številnim drugim članicam Evropske unije, ki so že uvedle podobne ukrepe.