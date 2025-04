Bi radi manjšo porabo elektrike? Potem nujno preberite tole

Prva stvar, ki učinkovito zmanjša porabo, je zamenjava žarnic. LED-žarnice porabijo do 80 odstotkov manj elektrike kot klasične in zdržijo veliko dlje. Čeprav so na začetku malce dražje, se investicija hitro povrne. Televizor, računalnik, polnilniki in druge naprave porabljajo elektriko tudi, ko niso vklopljeni. Kupite razdelilne vtičnice z gumbom za izklop ali pa naprave popolnoma izklopite iz elektrike, ko jih ne potrebujete, pa boste znatno zmanjšali porabo.

Koristen dodatek so pametni termostati in vtičnice.

Perilo perite pri nižjih temperaturah (npr. 30 ali 40 °C) in boben vedno napolnite. Enako velja za pomivalni stroj – zaženite ga le, ko je poln. Pri tem izberite program​ eco, ki porabi manj energije in vode.

Uporaba luči podnevi je nesmiselna potrata. Čez dan dvignite rolete, žaluzije in odgrnite zavese. Naravna svetloba zmanjša potrebo po lučeh, poleg tega pa pozitivno vpliva na počutje. Če delate od doma, si uredite delovni kotiček ob oknu.

Z majhnimi spremembami lahko prihranite. FOTO: Solovyova/Getty Images

Pametni termostati, vtičnice in časovniki omogočajo, da bolje nadzirate porabo. Na primer, lahko nastavite, da se grelnik vode vklopi ob določenih urah ali da se luči izklopijo, ko zapustite prostor. Termostat nastavite na optimalno temperaturo – pozimi okoli 20 °C, poleti ne pretiravajte s hlajenjem. Poleti čez dan zaprite okna in poskrbite za zatemnitev, da sonce ne bo sijalo v prostor, zračite ponoči, ko boste stanovanje tudi ohladili.

Če kupujete nove naprave, izberite energijsko učinkovite (z oznako A++ ali A+++); morda so dražje, a porabijo precej manj elektrike, kar pomeni dolgoročni prihranek.

Tudi najmanjše spremembe štejejo. Kuhajte učinkovito: lonec pokrijte s pokrovko, da voda hitreje zavre. Uporabljajte manjše kuhalne plošče za manjše lonce, da se toplota ne izgublja. Izkoristite preostalo toploto – na primer, izklopite pečico nekaj minut pred koncem peke, pecite več hrane skupaj ali pa preostanek toplote v pečici uporabite za ohranjanje toplote jedi.

V stanovanju naj ne bo pretoplo ne premrzlo. FOTO: Monkeybusinessimages/Getty Images

Pri nakupu novih naprav bodite pozorni na energijski razred. FOTO: George Tsartsianidis/Getty Images

Klimatske naprave, sušilniki, napa in sesalniki delujejo učinkoviteje, če so filtri čisti. Zamašeni filtri pomenijo več napora za napravo in več porabe. Če imate električni bojler za ogrevanje sanitarne vode, glejte, da bo ta redno servisiran in očiščen, nastavite temperaturo na 55–60 °C. Izolirajte cevi in grelnik ter vodo ogrevajte samo v času uporabe.

Večino električnih strojev uporabljajte v času t. i. nižje tarife, prihranite lahko tudi z zamenjavo ponudnika dobave energije.