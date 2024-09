Putin skriva število mrtvih, zdaj razkrita resnica: Pošiljajo jih v klavnico, umrl po 3 mesecih ...

BBC Rusija in neodvisni spletni portal Mediazone sta opravila obsežno raziskavo, da bi zbrala imena vseh mrtvih Rusov, katerih identiteta je bila razkrita v uradnih poročilih, odprtih poročilih, medijih ali na družbenih omrežjih, in prišla do številke 70.000, vendar je predpostavka, da je padlih veliko več.

Ta izčrpna raziskava je pokazala, da je večina takrat umrlih Rusov šla v vojsko prostovoljno. Prvič po začetku vojne februarja 2022 se je zgodilo, da na bojišču največ umirajo prostovoljci. Od 70.000 padlih je bilo 13.781 ali 20 % prostovoljcev, s tem da število teh žrtev v zadnjih šestih mesecih presega število padlih v vseh ostalih kategorij vojakov: poklicnih, mobilizirancev, plačancev in pomiloščenih ujetnikov.

Od oktobra lani število tedensko umrlih prostovoljcev ni padlo pod sto in bi se lahko povzpelo do 310 mrtvih, poroča BBC.

Zgodba Rinata Husnijarova je značilna za številne padle vojake prostovoljce. Bil je iz Ufe v Baškortostanu in je delal dve službi, v tramvajskem depoju in tovarni vezanega lesa. Ko je novembra lani podpisal pogodbo z rusko vojsko, je bil star 62 let. Na bojišču je bil manj kot tri mesece in umrl 27. februarja. Njegova osmrtnica na lokalnem spletnem mestu ga je opisala kot »pokončnega, dostojnega človeka«.

Največ prostovoljcev, ki so padli na bojišču, je bilo starih od 42 do 50 let. Najstarejši umrli prostovoljec je bil star 71 let, skupno 250 umrlih prostovoljcev pa je bilo starejših od 60 let.

Po zbranih podatkih večina moških, ki se prostovoljno prijavijo v vojsko, prihaja iz majhnih mest v delih Rusije, kjer je zelo težko najti stabilno in dobro plačano službo. Večina se jih v vojsko prijavi prostovoljno, čeprav borci za človekove pravice trdijo, da so bili »prostovoljci« iz Čečenije prisiljeni v to in so jim grozili. Prav tako se številni prostovoljci pritožujejo, da niso razumeli pogodb, ki so jih podpisali z državo, ker na njih ni datuma konca, zato so neuspešno pozivali prokremeljske medije in novinarje, naj jim pomagajo. Plače v vojski so pet do sedemkrat višje od povprečnih plač v manj razvitih delih Rusije, vojaki pa so deležni tudi številnih socialnih ugodnosti, kot so otroški dodatki in davčne olajšave.